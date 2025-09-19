Tempesta d’amore: arriva Thomas, l’ex marito di Katja! | Anticipazioni tedesche

Grandissime novità sono in arrivo per Katja Saalfeld (Isabell Stern)! Dopo essere stata raggiunta dai suoi due figli, nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore questo amatissimo personaggio si troverà infatti inaspettatamente di fronte ad un uomo che ha giocato un ruolo importantissimo nel suo passato. Ecco di chi si tratta!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Vincent e Katja tornano insieme

Nelle puntate di Tempesta d’amore attualmente in onda da noi in Italia, Katja sta pian piano provando a ricucire il suo rapporto con Markus (Timo Ben Schöfer), in cui crede di aver trovato il vero amore. Ma sarà davvero così?

Ebbene, sembra proprio di no! Negli episodi della soap attualmente in onda in Germania la donna sembra infatti aver definitivamente chiuso la sua relazione con Schwarzbach per poter diventare ufficialmente una coppia con il figlio di quest’ultimo: Vincent (Martin Walde)!

Inutile dire che si tratterà di un durissimo colpo per Markus, che sembrerà però riuscire a voltare pagina quando si renderà conto di essere ancora perdutamente innamorato della sua ex moglie Alexandra (Daniela Kiefer), tanto da pianificare un futuro insieme a quest’ultima.

Katja e Vincent potranno dunque godersi indisturbati il loro amore? Purtroppo per loro, un terzo incomodo molto pericoloso è in arrivo…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Thomas è l’ex marito di Katja

Proprio quando la Saalfeld spererà di potersi finalmente dedicare anima e corpo alla sua vita sentimentale, due nuovi arrivi porteranno infatti non poco scompiglio nella sua vita: suo figlio Leo (Aurel Klug) ed il suo ex marito Thomas!

Come vi abbiamo già anticipato, Leo entrerà in scena nel corso della puntata 4486 (la cui messa in onda in Germania è prevista per il prossimo 29 ottobre). L’ingresso di Thomas avverrà invece qualche giorno prima e, più precisamente, nel corso dell’episodio numero 4479 (in onda oltralpe presumibilmente il 20 ottobre).

Ma chi è dunque Thomas Neubach? Per ora ci sono poche informazioni in merito, ma le anticipazioni ufficiali lasciano intendere che l’uomo (che era stato lasciato da Katja per un tradimento con la migliore amica di quest’ultima) arriverà al Fürstenhof con l’intento di riconquistare l’ex moglie e sarà tutt’altro che felice nello scoprire che quest’ultima ha un compagno. Un nuovo triangolo è dunque in arrivo?

Tempesta d’amore, casting news: Jens Peter Nünemann interpreta Thomas Neubach

Il personaggio di Thomas Neubach verrà interpretato da Jens Peter Nünemann, attore tedesco classe 1969 già molto noto al pubblico televisivo tedesco… a partire da quello di Tempesta d’amore!

Alcuni anni fa – e, per la precisione, nel corso della 15^ stagione della soap – Nünemann interpretò infatti un personaggio che ebbe un ruolo fondamentale nello sviluppo della storyline centrale: Elmar Lubowitsch, l’uomo che si finse il padre naturale della protagonista Denise (Helen Barke).

All’epoca si trattò di un ruolo secondario (seppur fondamentale per la stagione), mentre ora tutto lascia intendere che per il bravissimo interprete tedesco sia in arrivo un ruolo nel cast fisso di Sturm der Liebe. Non ci resta dunque che attendere le prossime anticipazioni sulle puntate della 22^ stagione per scoprire di più sul personaggio di Thomas Neubach! Seguici su Instagram.