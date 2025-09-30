Tempesta d’amore: Natalie decide di confessare il suo intrigo a Vincent. E lui… | Anticipazioni italiane

Mantenere in piedi un castello di menzogne non è certo semplice… e Natalie Junghans (Teresa Klamert) lo sa bene! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la donna si troverà infatti a fare i conti con le conseguenze delle sue bugie… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Natalie incastra Vincent

Quando Philipp Brandes (Robin Schick) la contattò alcuni mesi fa offrendole una missione poco etica ma decisamente redditizia, Natalie non avrebbe mai immaginato in quale situazione avrebbe finito per trovarsi! “Assoldata” inizialmente solo per separare Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) e Vincent Ritter (Martin Walde), la Junghans ha infatti finito per innamorarsi perdutamente di quest’ultimo. E a quel punto tutto è cambiato…

Spinta più dal timore di perdere l’uomo che ama che dal bisogno di denaro, Natalie ha dunque continuato ad aiutare Philipp con un’altra motivazione. E così – quando il complice le ha chiesto di calunniare il veterinario facendo credere ad Ana che quest’ultimo volesse solo i suoi soldi – la donna ha accettato. Ma riuscirà a mantenere un simile segreto?

Spoiler Tempesta d’amore, puntate italiane: Natalie vuole confessare la verità

Inutile dire che per Natalie non sarà semplice portare il peso delle sue bugie, ben sapendo quanto queste stiano causando dolore a Vincent. E la situazione non migliorerà! Dopo uno scontro con il veterinario, Ana inizierà infatti a nutrire dei dubbi sulla versione della Junghans e affronterà quest’ultima…

Il risultato? Pur riuscendo in qualche modo a convincere la Alves della propria sincerità, Natalie avrà una crisi di nervi e capirà di non poter più continuare a mentire. Certa di essere destinata a pagare a caro prezzo le proprie menzogne, la donna prenderà dunque la difficile decisione di confessare a Vincent tutta la verità. Proprio allora, però, l'ennesimo colpo di scena cambierà tutto…