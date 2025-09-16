Tempesta d’amore: tra Vincent e Natalie esplode l’amore! | Anticipazioni italiane

Quale miglior modo per curare un cuore infranto se non trovare un nuovo amore? Sarà quello che accadrà a Vincent Ritter (Martin Walde) nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore! Peccato solo che il bel veterinario non sappia che la sua nuova fiamma è stata tutt’altro che sincera con lui… Ecco dunque cosa ci attende negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, riassunto puntate italiane: Vincent scopre la relazione di Ana e Philipp

Da alcuni giorni l’attenzione è tutta per Philipp Brandes (Robin Schick) e Ana Alves (Soluna-Delta Kokol), la nuova coppia di Tempesta d’amore! Trasformato dagli improvvisi sentimenti per la ragazza, Philipp ha infatti convinto quest’ultima del proprio cambiamento, tanto che i due sono diventati velocemente una coppia. Mentre Brandes e la Alves si godranno la loro luna di miele, ci sarà però chi soffrirà terribilmente per la novità…

Stiamo ovviamente parlando di Vincent, il bel veterinario sinceramente innamorato di Ana che ha visto la sua relazione con quest’ultima distrutta proprio dalle bugie di Philipp. Già disperato per aver visto respinti i suoi tentativi di tornare insieme alla Alves, l’uomo scoprirà nel peggiore dei modi che la sua amata lo ha già sostituito con Brandes. E a quel punto il suo mondo crollerà…

Spoiler Tempesta d’amore, puntate italiane: Natalie e Vincent travolti dalla passione

Distrutto, Vincent si chiuderà nel suo dolore, trovando però conforto nelle due persone in questo momento a lui più vicine: suo padre Markus (Timo Ben Schöfer) e la sua vecchia amica Natalie Junghans (Teresa Klamert). Ignaro del fatto che quest’ultima sia complice di Philipp e abbia contribuito a distruggere la sua relazione con Ana, Vincent finirà per avvicinarsi sempre più a lei… tanto che tra loro scatterà un bacio!

Ebbene, inizialmente sarà proprio Natalie a frenare il veterinario, temendo che quest’ultimo pensi in realtà ancora ad Ana e la stia solo usando per “dimenticare” il suo amore perduto. Col passare del tempo, però, la Junghans deciderà di togliere il freno a mano…

Seppur convinta che Vincent sia ancora legato ad Ana, Natalie si lascerà infatti andare ai propri sentimenti per il veterinario, con cui arriverà prima un bacio pieno di sentimento e poi un momento di passione nelle scuderie del Fürstenhof.

Vincent avrà dunque trovato in Natalie il vero amore dopo la delusione per la fine dell'amore con Ana? Per ora vi anticipiamo che il triangolo tra il veterinario, la Alves e Philipp è tutt'altro che concluso…