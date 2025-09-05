Tempesta d’amore: Natalie si innamora di Vincent! E lui… | Anticipazioni italiane

È destinato a complicarsi ulteriormente il triangolo al centro della ventesima stagione di Tempesta d’amore! Dopo il clamoroso cambiamento di Philipp Brandes (Robin Schick) – che si innamorerà a sorpresa della sua “vittima” Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) – un altro personaggio è infatti destinato a essere sorpreso da sentimenti inaspettati… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, riassunto puntate italiane: Philipp si innamora di Ana

A pochi giorni dalla sua ripresa dopo la fine della lunga pausa estiva, Tempesta d’amore ha visto la sua trama principale completamente stravolta! Dopo aver a lungo intrigato ai danni della povera Ana con l’unico obiettivo di mettere le mani sull’eredità che quest’ultima è destinata a ricevere, Philipp si è infatti inaspettatamente innamorato della sua vittima! E da questo momento tutto cambierà…

Completamente trasformato da quei sentimenti mai provati prima, il giovane Brandes deciderà infatti di abbandonare il suo crudele piano di rovinare la Alves e di provare invece a riconquistare la ragazza per poter avere un futuro felice insieme a lei. Peccato solo che lui e Ana non siano gli unici personaggi coinvolti in questa complessa storyline…

Spoiler Tempesta d’amore, puntate italiane: Natalie si avvicina a Vincent

Come sappiamo, poco prima che la sua relazione venisse distrutta dagli intrighi di Philipp, Ana stava infatti insieme a Vincent Ritter (Martin Walde), da cui è unita da un sentimento profondo e sincero. E non è finita qui! Nel già intricato triangolo si è infatti da qualche settimana inserita anche Natalie Junghans (Teresa Klamert), una vecchia amica di Vincent “assoldata” da Philipp come sua complice.

Spinta ad aiutare Brandes unicamente da un interesse economico, Natalie ha già più volte mostrato un crescente disagio nel dover ingannare un uomo buono come il veterinario. Disagio cresciuto a dismisura quando quest’ultimo si è amorevolmente preso cura di lei, aiutandola addirittura ad ottenere un lavoro al Fürstenhof.

Spoiler Tempesta d’amore, puntate italiane: Natalie si innamora di Vincent

Ebbene, inutile dire che Natalie resterà a dir poco sorpresa di fronte al cambiamento di Philipp, specialmente quando quest’ultimo le comunicherà di aver deciso di abbandonare il suo piano. Ma non sarà questa l’unica novità! Sempre più legata a Vincent, la donna proverà infatti a distrarre quest’ultimo dalle sue pene di cuore con una serata in birreria. E sarà allora che Natalie inizierà a guardare al suo vecchio amico con occhi diversi, finendo per innamorarsi perdutamente…

Sarà questo l'inizio di una nuova, appassionante fase di Tempesta d'amore, che vedrà il futuro sentimentale di tutti i personaggi coinvolti sempre più incerto!