Tempesta d’amore: Ana ascolta la confessione di Philipp e… | Anticipazioni italiane

Per settimane Philipp Brandes (Robin Schick) è riuscito ad ingannare tutti… ed Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) in primis! Ora, però, i nodi inizieranno pian piano a venire al pettine… e a quel punto saranno guai! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore in onda in Italia a breve su Rete 4.

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Vincent sospetta di Philipp

Per anni l’amore di Ana nei confronti di Philipp è stato assolutamente a senso unico. Una situazione che è stata confermata quando – durante la loro breve relazione di alcuni mesi fa – Brandes non ha esitato a tradire la “fidanzata” con Zoe (Lucy Lück). Poi, però, tutto è cambiato…

Proprio quando la Alves aveva finalmente trovato la felicità al fianco di Vincent (Martin Walde), Philipp ha infatti improvvisamente dichiarato di essere perdutamente innamorato della sua ex, tanto da essere pronto a sposarla!

Inutile dire che questo repentino cambiamento ha spiazzato tutti, ma ciononostante Ana ha finito per credere alla “redenzione” del suo amato, tanto da tornare insieme a quest’ultimo. Vincent, però, ha fin da subito intuito che dietro alla metamorfosi del rivale c’è qualcosa di poco chiaro. E nei prossimi giorni vedrà i suoi sospetti confermati…

Spoiler Tempesta d’amore, puntate italiane: Ana sospetta di Philipp

Quando verrà alla luce che Ana è destinata ad ereditare buona parte del patrimonio della ricchissima Wilma (Birgit Koch), Vincent intuirà infatti subito la verità: Philipp era a conoscenza del testamento della prozia ed ha dunque finto di amare Ana solo per mettere le mani sul denaro di quest’ultima!

Certo di essere sulla strada giusta, il veterinario accuserà dunque apertamente il rivale, che – ovviamente – dichiarerà la propria innocenza. Ma basterà? Ebbene, inizialmente Ana sembrerà credere alla buona fede dell’uomo che ama. Col tempo, però, i sospetti inizieranno ad affiorare… e sarà allora che spunterà una prova scottante!

Messa in allerta da Vincent, Nicole (Dionne Wudu) ricorderà infatti la conversazione casualmente registrata da Michael (Erich Altenkopf) in cui Philipp parlava a Zoe del presunto patrimonio di Ana. Una conversazione che ora assumerà un significato totalmente nuovo…

Sarà così che Nicole (che, come sappiamo, non ha mai avuto una buona opinione di Philipp) farà ascoltare alla figlia quella scottante registrazione. E a quel punto per Philipp saranno guai seri…