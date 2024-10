Tempesta d’amore: Vanessa smaschera Günther e poi lo perdona! | Anticipazioni italiane

Un’attesissima riconciliazione sta per andare in onda nelle puntate italiane di Tempesta d’amore. Dopo anni senza alcun contatto, Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) deciderà infatti di riaccogliere il padre Günther (Johann Schuler) nella propria vita… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Günther vuole riconquistare Vanessa

Gli ultimi mesi sono stati decisamente turbolenti per Vanessa. Dopo l’annullamento delle nozze con Max (Stefan Hartmann) e l’inizio della relazione con Carolin (Katrin Anne Heß), la ragazza ha infatti scoperto di essere incinta del suo ex. Una rivelazione che ha cambiato ancora una volta tutto…

Dopo un lunghissimo tira e molla che l’ha portata anche a tradire la fidanzata, alla fine la Sonnbichler sembrava aver finalmente trovato la sua dimensione, tanto da attendere fiduciosa l’inizio della sua nuova vita all’interno di una famiglia allargata. Proprio allora, però, un personaggio dal suo passato ha sconvolto tutto…

Come sappiamo, al Fürstenhof è infatti comparso Günther, il padre di Vanessa. Criminale incallito, l’uomo ha col tempo finito per venire allontanato da tutta la famiglia, tanto da non avere ormai da anni alcun contatto con la figlia. Una situazione che è determinato a cambiare!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Vanessa perdona Günther

Determinato a recuperare i rapporti con Vanessa a qualunque costo, Günther non esiterà a usare metodi a dir poco discutibili pur di guadagnare punti con la ragazza. Un approccio che finirà però per ritorcersi contro di lui…

Quando Vanessa scoprirà come il padre abbia manipolato tutti solo per riavvicinarsi a lei, infatti, chiuderà definitivamente i rapporti con lui, spingendolo a lasciare Bichlheim. Prima di partire, però, Günther deciderà di scrivere una lettera al suo futuro nipotino, certo di non avere mai la possibilità di conoscere di persona il bimbo. Un gesto che cambierà tutto…

Vanessa leggerà infatti le parole scritte dal genitore, rimanendone così colpita da decidere di concedere all'uomo una seconda chance. E così, contrariamente ad ogni previsione, alla fine padre e figlia si riconcilieranno!