Tradimento, anticipazioni 12 settembre (puntata in prima serata)

Tradimento, anticipazioni puntata in prime time di venerdì 12 settembre 2025

L’intera famiglia si oppone fermamente alla decisione di Oylum, in particolar modo Kahraman, che, pur accettando di starle vicino durante l’intervento, è determinato a divorziare non appena lei si rimetterà. Nel frattempo, Serra confida ad Alper la sua intenzione di portare avanti la gravidanza per avere il figlio di Tolga e assicurarsi una parte della sua eredità.

Tolga viene sottoposto al trapianto di rene, organo donato da Oylum. Tutti i membri della famiglia aspettano ansiosamente l’esito dell’operazione presso l’ospedale, affiancati da Oltan. Azra decide di fare visita a Selin in carcere, informandola del sacrificio di Oylum; la ragazza rimane sconvolta dalla notizia. Intanto, Dundar si reca a casa di Guzide per cercarla e trova solo Yesim, che tenta di trattenerlo fino al ritorno di Guzide, senza però rivelargli che si trova in ospedale né spiegargli i motivi della sua assenza. Nel frattempo, Serra organizza una conferenza stampa per annunciare di essere incinta di Tolga, mostrando davanti alle telecamere il test del DNA come prova. La famiglia di Guzide apprende questa notizia mentre è ancora in attesa dell’esito dell’operazione. Ozan, tuttavia, non le crede e considera le dichiarazioni di Serra un bluff. Mualla, Ilknur e Ipek vengono a sapere della conferenza stampa attraverso la televisione, rimanendo scandalizzate e incredibilmente sorprese. Kahraman, sempre più tormentato dai suoi sentimenti, lascia l’ospedale deciso a mettere fine al suo matrimonio con Oylum e lo comunica furiosamente anche a Mualla.

Più tardi, Kahraman torna in ospedale per vedere Oylum, ma la trova nella stanza di Tolga in lacrime. L’immagine lo delude profondamente, tanto che decide di andarsene senza salutarla. Sopraffatta dal suo atteggiamento distante, Oylum lo chiama e gli chiede di portarle Can nella speranza di vedere sia lui sia il bambino. Il giorno seguente, Nazan e Mualla accompagnano Can in ospedale per farlo incontrare con Oylum; tuttavia, la ragazza comprende subito che Kahraman non ha alcuna intenzione di presentarsi. Nel frattempo, Oltan rimane al fianco di Tolga con la speranza che quest’ultimo si risvegli. Viene raggiunto da Ashen e Nedret, che lo ringraziano per aver punito Emrah. Guzide assiste alla scena e si sente profondamente delusa dal fatto che Oltan abbia optato per la violenza come metodo per fare giustizia. Poco dopo, però, riceve una telefonata da Esra che la informa dell’arresto di Emrah insieme al suo amico Kadir.

Una volta dimessa dall'ospedale, Oylum chiede di essere accompagnata a casa sua. Qui incontra Kahraman che, con fredda indifferenza, ammette di essere stato in ospedale e di avere assistito alla scena in cui lei teneva la mano a Tolga…