Tradimento, anticipazioni 19 settembre 2025 (puntata in prima serata)

Tradimento, anticipazioni puntata in prime time di venerdì 19 settembre 2025

Dundar fa pace con Guzide e Tarik, e insieme a Ozan, Umit e Zeynep decidono di organizzare una cena. Anche Oylum si mette ai fornelli per preparare il pasto, destando l’attenzione di Mualla, che nota come tutti i piatti siano quelli preferiti di Kahraman. Inizia a sospettare che Oylum abbia agito così perché teme di perderlo. Quando Kahraman rincasa, le chiede di preparare le valigie e lasciare la casa, ma Oylum si oppone con fermezza. A quel punto, è Kahraman ad andarsene.

Tolga viene dimesso dall’ospedale e, tornando a casa, scopre dal padre che Oylum gli ha donato un rene. Il ragazzo, colpito dalla notizia, decide di andare a trovare Selin in carcere per cercare di capire il motivo del suo gesto. Selin gli rivela di avergli sparato perché lui ha avuto una relazione con sua sorella. Poi Tolga si reca da Mualla con l’intento di parlare con Oylum e ringraziarla, ma l’incontro prende una piega inaspettata: Mualla, irritata dalla presenza del giovane, rivela a Oylum che Tolga ha messo incinta Serra. Sconvolta dalla rivelazione, Oylum decide di andarsene da casa di Mualla.

Serra si comporta in modo esasperante nei confronti di Neva durante il tempo trascorso a casa di Ipek. Alla fine, quando Ipek non riesce più a tollerare la situazione, la manda via con decisione. Serra finisce per cadere dalle scale durante lo scontro e viene portata d’urgenza in ospedale dai vicini che assistono alla scena. Nel caos che segue, Nazan riesce a sottrarre Berhan da casa di Mualla con un inganno alle due domestiche. Il bambino viene riportato alla madre Oylum, che nel frattempo si è rifugiata a casa di Guzide, dove fa ritorno anche Dundar. Questo rappresenta il primo incontro tra i due ragazzi scambiati alla nascita.

Più avanti, Nazan si reca da Kadriye con una scusa e si imbatte in una fotografia di Kahraman da bambino. Kadriye le rivela che quel bambino è in realtà suo figlio. Kahraman, sopraffatto dai ricordi e dalle emozioni legate ad Oylum, continua a soffrire per la sua decisione di divorziare nonostante i sentimenti ancora vivi. Mualla, messa ormai alle strette, confessa a Nazan tutta la verità su Kahraman e sulla relazione tra Tahir e Kadriye.

Tragicamente, Serra non sopravvive ai tentativi dei medici di salvarla. Alla notizia della sua morte, Tolga accusa duramente il padre, ritenendolo responsabile dell'accaduto. Oltan, venuto a sapere che Serra è caduta dalle scale nella casa di Ipek, affronta quest'ultima che nega con veemenza ogni coinvolgimento nell'incidente. Azra indaga sulla questione analizzando i filmati delle telecamere di sicurezza e scopre che è stata Ipek a spingere Serra. Decide allora di salvare una copia del video incriminato e cancella le registrazioni originali dal sistema…