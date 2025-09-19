Tradimento, anticipazioni 26 settembre 2025 (puntata in prima serata)

Tradimento, anticipazioni puntata in prime time di venerdì 26 settembre 2025

Guzide affronta Sezai, rivelandogli di aver scoperto che Kadriye è in realtà la madre di Kahraman. Nel frattempo, Selin, sconvolta dalla notizia della morte di sua sorella, perde il controllo nella cella del carcere e viene trasferita in una clinica psichiatrica. Kadriye decide di recarsi in hotel per incontrare Kahraman, ma la situazione tra i due si fa subito complicata. Yesim e Umit partecipano a un colloquio di lavoro, ma il cliente, un uomo ambiguo e sgradevole, mostra interesse solo per Yesim. Umit reagisce furiosamente e lo aggredisce; ne segue uno scontro durante il quale il cliente estrae una pistola e spara, ferendo Umit alla mano.

Kadriye va nuovamente da Kahraman per cercare un dialogo, ma viene respinta in maniera brusca. La donna trova però conforto in Sezai, che le dà speranza su un possibile miglioramento nel rapporto con suo figlio. Intanto, Tolga si riconcilia con Oltan, chiedendogli perdono per aver sospettato che fosse stato lui a uccidere Serra. Dopo un viaggio in ospedale, Yesim e Umit raccontano l’accaduto alla famiglia Yenersoy. Tra Yesim e Dundar sembra nascere un’intesa particolare, tanto che lui si propone di accompagnarla a casa, momento in cui conosce la sua sorellina Oyku.

A casa di Guzide arriva Tarik, che si autoinvita a cena. Poco dopo si presenta anche Sezai, e tra i due rivali scoppia una lite accesa. Mualla intanto è decisa a riportare Berhan a casa a qualunque costo. Tuttavia, Oylum le mostra un video in cui dichiara che il bambino è figlio di Tolga e minaccia di divulgarlo per svelare la verità alla famiglia Dicleli.

Kahraman torna da Oylum e le confida di aver scoperto chi è la sua vera madre. Durante la conversazione emerge anche che questa donna ha avuto un legame sentimentale con Sezai in passato. Nel frattempo, Umit confessa a Zeynep di essersi innamorato di Yesim….