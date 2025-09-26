Tradimento, anticipazioni 3 ottobre 2025 (puntata in prima serata)

Tradimento, anticipazioni puntata in prime time di venerdì 3 ottobre 2025

Kadriye decide di aprirsi ulteriormente con Guzide, rivelandole senza esitazioni la verità sulla sua relazione con Tahir Dicleli. Ciò conduce anche a una riflessione più approfondita sul suo tumultuoso passato con Sezai. Nel frattempo Kahraman, determinato e deciso, affronta Mualla in un confronto emotivo per parlare dei suoi veri genitori. Durante questa conversazione, lui le confida il suo desiderio di cambiare ufficialmente cognome, adottando quello di “Dicleli”, un passo simbolico per consolidarsi come capofamiglia erede e rappresentante della casata.

Oylum si dirige verso la tomba del suo vero padre per rendere omaggio alla sua memoria. Successivamente, visita la casa in cui quest’ultimo risiedeva e si trova a confrontarsi con uno scenario tutt’altro che tranquillo. Qui incontra Ilgin, la matrigna di Dundar, impegnata in una lite accesa sia con Dundar sia con Guzide. Ilgin manifesta chiaramente l’intenzione di diseredare il figliastro e di cacciarlo definitivamente di casa, sostenendo che Dundar non sia il figlio biologico della famiglia Terzioglu.

Umit, mosso dal suo interesse per Yesim, finalmente raccoglie il coraggio per invitarla a cena, ma i suoi piani vengono sfortunatamente anticipati da Dundar. Durante la serata, un’atmosfera romantica si sviluppa tra Yesim e Dundar, lasciando Umit sconvolto e impotente di fronte a questa nuova complicità.

Azra è stanca del suo ruolo subordinato come domestica al servizio di Yesim e decide di agire per trovare un modo che le garantisca maggiore indipendenza. Con astuzia, utilizza un video compromettente che mostra Ipek mentre spinge Serra giù dalle scale come strumento per ricattarla. Tuttavia, Ipek si rifiuta categoricamente di cedere al ricatto o di pagare qualsiasi somma richiesta. Di fronte al rifiuto, Azra elabora un altro piano: propone uno scambio a suo zio offrendogli il video in cambio della casa di Tarik situata a Sisli. Tarik accetta l’accordo e sfrutta il filmato per convincere Sezai a divorziare da Guzide. La scoperta che sua figlia è coinvolta in un atto criminale sconvolge profondamente Sezai spingendolo a un drammatico gesto: decide di diseredare Ipek.

La tensione cresce ulteriormente quando Kahraman minaccia Oltan dopo essere venuto in possesso di un video che riprende Tolga mentre affronta Oylum in libreria. In risposta, Oltan stringe un accordo con Tolga: promette di far scarcerare Selin se Tolga si impegna a eliminare Oylum dalla sua vita una volta per tutte.

Aggravando ulteriormente il clima già teso, Dundar fa una dichiarazione shock alla sua famiglia: il tribunale ha deciso una confisca preventiva di tutte le sue proprietà, privandolo della stabilità economica e dell'eredità. Celal, intanto, informa Kahraman di un evento tragico: il corpo di Alpay – presunto padre biologico di Dundar – è rimasto carbonizzato in un incidente grave. Questo fatto rende impossibile prelevare campioni di DNA che potrebbero confermare la verità sull'identità paterna di Oylum…