Tradimento: Kahraman invita Kadriye a vivere con lui, Oylum… e Mualla! | Anticipazioni

Nel corso delle puntate finali di Tradimento, una decisione di Kahraman Sarpoglu (Berkay Ateş) non piacerà affatto all’arcigna Mualla Dicleli (Nursel Köse). Senza ottenere il parere della zia, l’uomo deciderà infatti di chiedere alla madre naturale Kadriye (Yeşim Salkım) di trasferirsi nella grande villa dei Dicleli. Un risvolto che non farà fare i salti di gioia nemmeno a Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör) e ciò per un motivo ben preciso…

Tradimento, news: Kahraman si rappacifica con Kadriye e la “presenta in società”

La storyline subirà una vera e propria svolta quando Kadriye avrà modo di confessare a Kahraman che non è mai potuta stare vicina a lui a causa dei numerosi intrighi di Mualla. A quel punto, visto che comprenderà che la zia ha agito in tal senso soltanto per via della relazione che la madre ha avuto con il defunto marito (dalla quale è appunto nato), Kahraman cercherà di stare nel mezzo della questione, ma vorrà che Kadriye entri a far parte a tutti gli effetti della sua vita.

Proprio per questo, Kahraman approfitterà della sua festa di compleanno per “presentare in società” Kadriye come sua madre e, nel corso del party, svelerà a tutti quanti anche di essere figlio illegittimo del defunto Dicleli Senior, dal quale intende prendere il cognome.

Tradimento, spoiler: Kahraman invita Kadriye a vivere con lui, Oylum e Mualla!

Dato che non era stata minimamente informata, ovviamente Mualla non farà i salti di gioia di fronte all’iniziativa del “nipote”. Stavolta, a essere d’accordo con lei sarà anche Oylum. Durante un dialogo, la Yenersoy accuserà infatti il marito di essere stato completamente indelicato anche nei confronti della madre Güzide Özgüder (Vahide Perçin), presente al party e fresca di rottura con Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal) per via dei trascorsi dell’uomo con Kadriye.

In tal senso, Kahraman incasserà il rimprovero della consorte, ma non potrà fare a meno di sottolineare di essere felice per aver ritrovato la madre, motivo per il quale riuscirà a farsi perdonare. Ciò almeno fino a quando, agendo ancora una volta in autonomia, l’uomo chiederà con successo a Kadriye di trasferirsi a villa Dicleli.

Tradimento, trame: le reazioni di Oylum e Mualla al trasferimento di Kadriye

Da un lato Mualla prima cercherà inutilmente di cacciare via Kadriye dalla propria casa e poi, per spiarla meglio, si troverà di nuovo costretta a riassumere İlknur Gülsoy (Özlem Tokaslan), che aveva licenziato a causa dei continui pettegolezzi sul suo conto e quelli della sua famiglia. Dall’altro la convivenza forzata con la “nuova” suocera non piacerà nemmeno a Oylum, convinta del fatto che Güzide potrebbe smettere di farle visita proprio a causa della presenza di Kadriye.

Insomma, qualsiasi passo verso Kadriye da parte di Kahraman non sembrerà ben accettato dalle persone che gli staranno intorno. E il peggio dovrà ancora avvenire per via di un clamoroso colpo di scena…