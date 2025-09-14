Tradimento: Oltan costretto a sposare Ipek! Ecco perché | Anticipazioni

Ogni sbaglio si paga, anche se sei Oltan Kaşifoğlu (Cem Bender). Nel corso delle puntate finali di Tradimento, l’imprenditore si troverà infatti costretto a sposare l’odiata İpek Okuyan (İlayda Çevik) per un motivo ben preciso. Scopriamolo insieme…

Tradimento, news: Sezai scopre che Ipek è incinta

Tutto partirà quando, pur di impedirgli di consegnarla alle autorità per l’omicidio di Serra Atamanoğlu (İrem Tuncer), Ipek confesserà al padre Ali Sezai (Ercan Kesal) di essere incinta. A quel punto, l’avvocato chiederà a Ipek chi è il padre del bambino e resterà attonito appena la ragazza gli farà presente che si tratta di Oltan, un uomo che ha la sua stessa età.

Da un lato Sezai rinuncerà al proposito di denunciare la figlia per il crimine; dall’altro l’Okuyan Senior sentirà l’esigenza di confrontarsi con Oltan sulla questione e, dopo alcuni momenti di tensione, gli dirà che è giusto che si prenda le sue responsabilità per l’errore che ha commesso. Un invito chiaro e tondo a risanare la situazione con Ipek che Oltan prenderà molto sul serio, tant’è che si presenterà a casa della sua ex per farle una proposta…

Tradimento, spoiler: Oltan costretto a sposare Ipek ma…

Pur sottolineando che prova ancora un profondo astio nei suoi riguardi per come si è comportata, arrivando addirittura ad inscenare il suo suicidio per separare Sezai dall’amata Güzide Özgüder (Vahide Perçin), Oltan chiederà a Ipek se è davvero incinta e, dopo che otterrà un sì come risposta, le dirà che si sposeranno in pochi giorni.

Incitata da Neva a confidare nel tempo per risanare la frattura evidente con Oltan, Ipek affronterà dunque i preparativi del matrimonio con il massimo entusiasmo; non a caso comprerà anche un vistoso abito da sposa. Nonostante ciò, Ipek andrà incontro ad un’amara delusione, visto che il giorno delle nozze l’atmosfera non sarà per niente allegra…

Tradimento, news: Oltan sposa Ipek… e poi la caccia!

Eh sì: oltre a mandare via Neva in malo modo poiché non vorrà che assista alle cerimonia, Oltan con la massima freddezza accoglierà Ipek nella sua camera d’albergo, dove saranno presenti anche l’officiante e due testimoni. Come se non bastasse, una volta che avrà firmato tutti i documenti per rendere valide le nozze, Oltan caccerà via la stessa Ipek, precisando che provvederà alle spese per il bambino, che però non vuole nemmeno conoscere.

Insomma, Oltan avrà sposato Ipek soltanto per scusarsi con Sezai, ma non avrà alcuna intenzione di rappacificarsi con la sua novella moglie. Un risvolto tutt'altro che romantico, capace di accendere ancora di più la collera di Ipek. Non a caso, fino al rush finale della dizi, la follia della Okuyan sarà sempre più evidente e porterà a delle drammatiche conseguenze anche per lo stesso Oltan…