Anticipazioni tradimento, il finale: Tolga scopre che Can è suo figlio!

Il segreto legato alla reale paternità di Can non resterà tale a lungo. Poco prima del gran finale di Tradimento, Tolga Kaşifoğlu (Caner Sahin) scoprirà infatti di essere il padre del figlioletto di Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör). Scopriamo insieme quale sarà la sua reazione…

Tradimento, news: Oltan scopre tutto quanto su Can

Tutto partirà quando la domestica Oznur (Cansu Kahyaoğlu) deciderà di tradire la fiducia di Mualla Dicleli (Nursel Köse) e consegnerà ad Oltan Kaşifoğlu (Cem Bender) un video nel quale Oylum ammette che Can non è figlio del defunto marito Behram Dicleli (Aras Aydin) ma di Tolga.

Non avendo mai considerato l’ipotesi che il bimbo potesse essere suo nipote, Oltan – sotto choc – cercherà subito un confronto con Oylum, che gli spiegherà di avere inizialmente creduto che il padre fosse Behram. Appena la ragazza gli spiegherà di aver taciuto la verità per tanto tempo a causa delle minacce continue di Mualla, Oltan rivedrà la sua posizione e prometterà ad Oylum che manterrà il segreto anche con Tolga, in modo tale che l’ingegnere non commetta altre sciocchezze.

Tradimento, spoiler: Tolga scopre che il piccolo Can è suo figlio!

Oltan si muoverà in questo modo per non compromettere il precario equilibrio riconquistato da Tolga, apparentemente felice al fianco della moglie Selin Atamanoğlu (Burcu Söyler) nonostante i loro burrascosi precedenti. Confidando nelle parole del Kaşifoğlu Senior, Oylum continuerà dunque a sentirsi sicura al fianco del marito Kahraman Sarpoglu (Berkay Ateş), al quale deciderà di non nascondere il suo accordo con Oltan.

Tuttavia, l’imprevisto sarà dietro l’angolo: certa che sia stata Oznur a tradirla (visto che avrà fatto le valigie dopo la rivelazione choc senza darle il minimo preavviso), Mualla andrà da Oltan per sondare il terreno e parlerà apertamente del legame che unisce Tolga a Can. Tale discorso verrà ascoltato per puro caso proprio da Tolga; di conseguenza, quest’ultimo inizierà ad avere dei sospetti e rintraccerà Oznur, che gli svelerà che è il padre di Can…

Tradimento, trame: la reazione di Tolga

Quale sarà, dunque, la reazione del giovane Kaşifoğlu? A sorpresa, Tolga sceglierà di non affrontare Oltan e tornerà a casa da Selin per parlarle di quanto avrà appena scoperto. L’uomo inviterà poi la moglie a fare le valigie perché fuggiranno all’estero dopo aver preso con loro Can, che intenderà sottrarre ad Oylum e Kahraman. Ma le cose andranno davvero così? Occhio perché una tragedia imprevedibile è dietro l’angolo… Seguici su Instagram.