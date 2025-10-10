Azra sequestrata da Ipek! | Tradimento anticipazioni

Finale carico di tensione per Azra Yaner (Alize Gördüm) nelle ultimissime puntate di Tradimento. La ragazza verrà infatti sequestrata da Ipek Okuyan (Ilayda Cevik) all’interno del suo appartamento. E tutto ciò si trasformerà nel preludio di una grossa follia che avrà per protagonista la figlia di Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal)…

Tradimento, news: Sezai scopre che Ipek ha perso il bambino e…

Tutto partirà quando Ali Sezai scoprirà che Ipek ha perso il bambino che aspettava da Oltan Kaşifoğlu (Cem Bender). A quel punto, l’avvocato ritornerà sui suoi passi e vorrà che la figlia paghi per l’omicidio di Serra Atamanoğlu (İrem Tuncer). L’uomo si presenterà dunque a casa di Ipek, al fine di accompagnarla in commissariato per costituirsi, ma lì troverà soltanto Neva, che ovviamente darà immediatamente avviso alla ragazza.

Approfittando dell’arrivo della notte e di una successiva “pennichella” di Sezai, che si addormenterà poiché stanco di aspettare la figlia, Neva se la darà a gambe e comincerà a fuggire con Ipek. Le due donne avranno però pochissimi soldi a disposizione e, soprattutto, nessun posto dove andare. Proprio per questo, la Okuyan penserà bene di introdursi a casa di Azra, in quanto certa del fatto che nessuno andrà a cercare lì né lei e né la domestica.

Tradimento, spoiler: Azra sequestrata da Ipek!

In tal senso, possiamo anticiparvi che, nelle prime ore, le fuggitive troveranno l’appartamento di Azra completamente vuoto. Appena rincaserà, la giornalista si preoccuperà dunque tantissimo quando si ritroverà di fronte Neva e Ipek, ma non avrà il necessario tempo di reagire. La Okuyan punterà infatti una pistola contro la Yaner, non dandole modo nemmeno di chiamare aiuto.

Dopo averla tramortita sferrandole un colpo sulla nuca, Ipek legherà dunque Azra ad una sedia e la imbavaglierà, nonostante i vari inviti di Neva a non agire in quel modo. Non a caso, il mattino successivo, la domestica si affrancherà definitivamente da Ipek e, fatti i propri bagagli, scapperà: un abbandono che farà perdere ancora di più il lume della ragione a Ipek…

Tradimento, trame: Ipek in fuga coi documenti di Azra!

Eh sì: Ipek lascerà Azra legata ad una sedia e si rifugerà in un albergo di bassa lega presentando i documenti di Azra e corrompendo il concierge affinché chiuda un occhio sulla sua reale identità. Intanto, Azra riuscirà a farsi soccorrere da alcuni vicini, che forzeranno la porta della sua abitazione e la slegheranno, dandole modo di rifocillarsi e riprendersi un po’.

Proprio in quest’ottica, data la pericolosità sempre più evidente di Ipek, Azra andrà dalla zia Güzide (Vahide Percin), con la quale si sarà riconciliata dopo le numerose menzogne di Tarik Yenersoy (Mustafa Uğurlu), e le comunicherà che sta per tornare ad Ankara. Inoltre, la ragazza svelerà a Güzide che cosa le ha fatto Ipek, fornendo a Sezai una pista su dove ritrovarla.

Vi diciamo però fin da ora che Sezai (così come Oltan, messo in allerta dall’avvocato) non riuscirà a rintracciarla. E qualcun altro sarà presto in pericolo di morte… Seguici su Instagram.