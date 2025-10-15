Cruz sospettata di tentato omicidio! | La promessa anticipazioni

Anche le dark lady, prima o poi, rischiano di cadere. È quello che accadrà a Cruz Ezquerdo (Eva Martin) nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. La moglie di Alonso (Manuel Regueiro) verrà infatti accusata del tentato omicidio di Jana Exposito (Ana Garces) e ciò accadrà per un motivo ben preciso…

La Promessa, news: il tentato omicidio di Jana

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi in precedenza, le storyline della telenovela iberica subiranno una veloce accelerata nel momento in cui Curro de la Mata (Xavi Lock) confesserà ad Alonso di essere Marcos, il figlio che ha avuto tempo prima dall’ormai defunta domestica Dolores (Anai Gonzalez). A quel punto, il marchese non farà fatica a riunire tutti i tasselli del puzzle e comprenderà che Jana è Mariana, l’altra figlia della sua ex amante.

Certa di essere ad un passo dalla verità sull’assassinio di Dolores, Jana penserà dunque di rivolgersi alla guardia civile per scoprire chi sia la vera responsabile tra Cruz e Leocadia de Figueroa (Isabel Serrano), le quali si saranno accusate a vicende dal crimine. In tal senso, Jana tenderà però a fidarsi meno della parola della “suocera”, poiché convinta che abbia ucciso pure il figliastro Tomas (Jordi Coll).

Tuttavia, la Exposito non farà in tempo a recarsi dalle Autorità perché, il mattino successivo, verrà ritrovata in pessime condizioni di salute dal marito Manuel de Lujan (Arturo Garcia Sancho), a causa di uno sparo che le sarà stato inferto in pieno ventre…

La Promessa, spoiler: Cruz accusata del tentato omicidio di Jana!

Immediatamente soccorsa da un medico, che riuscirà a salvare anche il bambino che porta in grembo, Jana farà fatica a riprendersi, con Manuel che non si staccherà dal suo capezzale nemmeno per un minuto. Nel frattempo, La Promessa verrà messa letteralmente a soqquadro dagli uomini del sergente Burdina (Fran Cantos), il quale interrogherà sia i nobili, sia tutti i domestici della tenuta.

Dì lì a poco, le cose si metteranno però decisamente male per Cruz: grazie a Manuel, Burdina scoprirà che, nel momento dell’attentato, Jana è riuscita a strappare al suo aggressore un bottone. I sospetti si concentreranno su Cruz quando verrà appurato che lo stesso appartiene ad una delle sue casacche.

A quel punto, Burdina non esiterà ad accusare la marchesa del crimine e darà ordine di rinchiuderla in una delle camere degli ospiti de La Promessa, in modo tale da perquisire la sua stanza in cerca di altre prove…

La Promessa, trame: Cruz si dichiara innocente ma…

Ovviamente, Cruz rigetterà subito qualsiasi tipo di accusa ma inaspettatamente nessuno dei suoi parenti, Alonso compreso, spenderà una parola in sua difesa, dato che tra lei e Jana non scorreva di certo buon sangue. Come se non bastasse, una volta che verrà rinchiusa nella camera, Cruz cercherà conforto in Petra Arcos (Marga Martinez), ma pure lei non sembrerà credere particolarmente alla sua innocenza…

Insomma, Cruz sembrerà davvero ad un passo dalla rovina, tant’è che Burdina le sottolineerà in un successivo confronto che è meglio che preghi affinché Jana si salvi, perché un’accusa di tentato omicidio è senz’altro più facile da gestire rispetto a quella di un assassinio. Ma, indagini a parte, sarà stata davvero lei a colpire la Exposito o qualcun altro l’avrà strategicamente incastrata? Seguici su Instagram.