Tempesta d’amore: Alexandra prigioniera di Tom! Ecco cosa accadrà… | Anticipazioni italiane

A lungo annunciato, nelle puntate italiane di Tempesta d’amore stiamo finalmente assistendo all’attesissimo thriller con al centro il personaggio di Tom Dammann (Milan Marcus), ex fidanzato di Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) degenerato in un vero e proprio stalker. E le prossime puntate saranno davvero imperdibili… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di presto in onda in Italia su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Tom rapisce Alexandra

Fino a qualche settimana fa, Tom Dammann era il fidanzato che ogni donna sognava. Gelosia e insicurezza, però, hanno finito per rovinare tutto! Ormai ossessionato dal timore di perdere la “sua” Alexandra, l’affascinante ex chauffeur è infatti scivolato in una spirale di follia criminale, che lo ha portato a simulare la sua morte nella speranza di incriminare il suo grande rivale: Christoph Saalfeld (Dietrich Adam). E, purtroppo, non si fermerà qui…

Dopo aver scoperto di essere stato smascherato e, soprattutto, che la sua amata è tornata insieme a Christoph, Tom prenderà infatti una decisione estrema: rapire la Schwarzbach! E così, dopo aver orchestrato un diabolico piano per isolare la donna, Dammann narcotizzerà quest’ultima per poi rinchiuderla in un casolare abbandonato. E a quel punto per Alexandra inizierà l’incubo…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alexandra prigioniera di Tom

Inutile dire che – quando la Schwarzbach si risveglierà nel diroccato edificio sotto gli occhi del suo ex – capirà immediatamente che quest’ultimo è ormai uscito di senno e tenterà disperatamente la fuga. Così facendo, però, finirà solo per peggiorare ulteriormente la situazione…

Ormai totalmente fuori controllo, Tom sembrerà infatti convinto di poter “riportare la sua amata sulla retta via”, tenendola legata e segregata nella speranza che quest’ultima “capisca” che è lui e non Christoph il suo vero grande amore. E a quel punto Alexandra non vedrà altra soluzione se non provare ad assecondare il suo aguzzino…

Riuscirà la Schwarzbach a convincere Dammann a lasciarla andare? Per ora vi anticipiamo che per la bella imprenditrice la situazione è destinata a precipitare…