Tempesta d’amore: la 21^ stagione si chiuderà con un drammatico rapimento! | Anticipazioni tedesche

Sarà un finale al cardiopalma quello della 21^ stagione di Tempesta d’amore, ormai giunta alle sue battute conclusive in Germania. Ad un passo dal loro tanto atteso happy end i due protagonisti Maxi Saalfeld (Katharina Scheuba) e Henry Sydow (Elias Reichert) vivranno infatti un vero e proprio incubo che metterà a rischio le loro stesse vite… Ecco dunque cosa sta accadendo negli episodi di Sturm der Liebe attualmente in onda in Germania!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Henry e Maxi decidono di sposarsi

Mentre in Italia il triangolo tra Ana Alves (Soluna-Delta Kokol), Philipp Brandes (Robin Schick) e Vincent Ritter (Martin Walde) è più aperto che mai, in Germania i telespettatori di Tempesta d’amore attendono impazienti l’agognato happy end dei protagonisti della 21^ stagione: Maxi Saalfeld e Henry Sydow.

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, il principale ostacolo verso la felicità di questi due personaggi è stato a lungo rappresentato da Sophia (Krista Birkner), madre di Henry nonché losca imprenditrice affiliata con organizzazioni criminali. Alla fine, però, l’amore della dark lady per il figlio avrà la meglio…

Ormai liberi di vivere il loro amore liberamente, Maxi e Henry decideranno dunque di fare il grande passo, convolando a nozze. Proprio mentre ferveranno i preparativi del grande giorno, però, il promesso sposo sparirà nel nulla! Cosa sarà successo?

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Henry viene rapito da Georg

Ben presto le speranze di un allontanamento volontario da parte del giovane Sydow spariranno ed emergerà la terribile verità: Henry è stato rapito! E, purtroppo per lui, non si tratterà di un sequestro motivato da una richiesta di denaro…

Il criminale responsabile della sparizione del protagonista della 21^ stagione di Tempesta d’amore si rivelerà infatti essere un vecchio nemico di Sophia: Georg Keller (Martin Müller). Determinato a uccidere la persona in assoluto più amata dalla Sydow, l’uomo pianificherà dunque di costringere quest’ultima a guardare impotente mentre Henry morirà di fame e di sede davanti ai suoi occhi.

Il suo diabolico piano andrà in porto? Inutile dire che la risposta è no! Henry, infatti, verrà liberato in tempo e tornerà dalla sua amata Maxi, con cui potrà così convolare a giuste nozze. Se il ragazzo potrà tirare un sospiro di sollievo, però, altrettanto non si potrà dire per sua madre Sophia…