Tempesta d’amore: Tonia capisce che Helene ama Günther! E… | Anticipazioni italiane

Mai come prima risate, bugie e problemi di cuore si sono intrecciati! Il curioso triangolo con al centro Helene Richter (Sabine Werner) è infatti indubbiamente una delle storyline più avvincenti di queste settimane. E nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la situazione inizierà finalmente a chiarirsi… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, puntate italiane: Helene divisa tra la lealtà verso Günther e l’affetto per Tonia

Da quando si è innamorata di Günther Sonnbichler (Johann Schuler) per Helene è iniziata un’avventura a tratti surreale. Costretta a fingersi sposata con l’avvocato per reggere il gioco all’uomo con la fidanzata Tonia Schiffer (Sandra Steffl), la Richter si è trovata infatti divisa tra la lealtà nei confronti del suo amato ed i crescenti sensi di colpa verso Tonia, con cui ha stretto una bellissima amicizia.

Sarà così che – stanca della situazione – Helene deciderà di mettere fine a quella dolorosa farsa. Invece che smascherare le bugie di Günther, la Richter penserà però di chiudere la questione in modo diverso: “chiedendo il divorzio”. Le cose, però, non andranno come preventivato…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Tonia capisce che Helene ama Günther

Proprio il presunto divorzio porterà infatti Tonia e Helene ad avvicinarsi sempre più, facendo crescere ulteriormente i sensi di colpa della Richter e la rabbia di quest’ultima nei confronti di Günther. Sarà così che – nel tentativo di riportare il sereno tra lui e Helene – Sonnbichler inviterà la donna a ballare…

Il risultato? La rinnovata vicinanza con Günther riaccenderà i sentimenti di Helene per lui, rendendo sempre più difficile per la donna nascondere ciò che prova… tanto che anche Tonia se ne accorgerà! E ora?