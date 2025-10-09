Tempesta d’amore: tra Fanny e Kilian (nuovi protagonisti) esplode l’amore! Ma poi… | Anticipazioni tedesche

Colpo di fulmine, presto seguito da una traumatica doccia fredda: sarà questo l’inizio della storia d’amore dei due protagonisti della 22^ stagione di Tempesta d’amore. Innamoratisi a prima vista e subito abbandonatisi ai reciproci sentimenti, Fanny Schätzl (Johanna Graen) e Kilian Rudloff (Anthony Paul) si troveranno infatti subito dopo ad affrontare una serie di ostacoli che metterà a dura prova il loro amore… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Fanny e Kilian travolti dalla passione

Con il lieto fine di Maxi Saalfeld (Katharina Scheuba) e Henry Sydow (Elias Reichert) ormai in arrivo, l’attenzione in Germania è tutta per la nuova coppia di protagonisti di Tempesta d’amore: Fanny Schätzl e Kilian Rudloff. E per loro ci sarà un inizio davvero scoppiettante…

Chi segue le nostre anticipazioni sulle puntate tedesche della soap bavarese avrà sentito già da parecchio tempo parlare di Fanny: cugina di Erik (Sven Waasner), si tratta di una giovane donna sensibile e di grande cuore, con una rara passione per le piante. Un personaggio che – per vissuto e carattere – non potrebbe essere più diverso da Kilian!

Fratello di Yannik (Jo Weil) – il nuovo medico del Fürstenhof – Kilian è infatti un cuoco di grande fama dal carattere impulsivo ed estroverso. Nonostante le apparenti incompatibilità caratteriali, però, tra il giovane Rudloff e Fanny sarà amore a prima vista!

Conquistata dalla cucina dello chef nonché dal suo irresistibile charme, la ragazza finirà infatti per lasciarsi andare ai propri sentimenti, passando col suo amato una notte di passione. L’indomani, però, la attenderà una brutta sorpresa…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Kilian sposa Larissa

Ma facciamo un passo indietro. Mentre Kilian e Fanny saranno travolti dai sentimenti, un’altra coppia a loro molto vicina dovrà invece affrontare una grave crisi. Costretta a sposarsi entro pochi giorni per poter accedere alla propria eredità, Larissa (Vivien Wulf) sarà pronta alle nozze con Yannik, l’uomo che ama. Peccato solo che all’ultimo minuto quest’ultimo scoprirà di non poter ottenere in tempo il divorzio dalla sua ex moglie!

Il risultato? Pur di aiutare la “quasi cognata”, Kilian si offrirà infatti a sorpresa di “sostituire” il fratello come sposo, prestandosi ad un matrimonio fittizio. Un’offerta che Larissa coglierà al volo, ma che causerà un vero e proprio caos… e non solo a livello sentimentale!

Mentre la ragazza volerà ad Anversa per accedere alla sua eredità, Yannik e Fanny si troveranno infatti in una situazione a dir poco facile: la persona che amano si è sposata con un altro! E poco importa che si tratti di un legame pro forma…

Inizierà così un complesso doppio triangolo in cui sentimenti, lealtà ed interessi si intrecceranno inesorabilmente dando vita al filone centrale della 22^ stagione di Tempesta d’amore! Seguici su Instagram.