Tempesta d’amore: Yannik e Larissa pronti alle nozze, ma lei sposa un altro! | Anticipazioni tedesche

Si aprirà con un incredibile colpo di scena la 22^ stagione di Tempesta d’amore! Nelle prossime puntate tedesche della soap, una trama che sembrava destinata a rimanere secondaria provocherà infatti un vero e proprio terremoto, segnando tutto il corso della stagione successiva… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Larissa costretta a sposarsi

Uno dei personaggi più interessanti della prossima stagione di Tempesta d’amore è indubbiamente Larissa Mahnke (Vivien Wulf). Unica superstite di una ricchissima famiglia di imprenditori, la ragazza vive con l’incubo di una crudele imposizione: prima di morire, suo padre lasciò per iscritto che la figlia potrà ereditare il patrimonio di famiglia solo se si sposerà entro un’età ben definita. Un conto alla rovescia che ora sta per scadere!

Proprio questa bizzarra clausola porterà Larissa a cadere facile preda delle macchinazioni della perfida Sophia (Krista Birkner), che proverà a combinare un matrimonio tra la ragazza e suo figlio Henry Sydow (Elias Reichert). Le cose, però, non andranno come prospettato dalla perfida dark lady…

Quando scoprirà di essere stata un’inconsapevole pedina nelle mani di Sophia, infatti, Larissa si ribellerà e aiuterà Henry e tornare insieme al suo unico grande amore: Maxi Saalfeld (Katharina Scheuba). Mentre i due protagonisti si godranno la loro felicità, Larissa temerà però di aver perso per sempre la possibilità di ottenere la sua eredità. Proprio allora, però, nella sua vita entrerà Yannik Rudloff (Jo Weil)…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Larissa sposa Kilian (per finta)

Grazie al nuovo arrivato, Larissa potrà così non solo dimenticare Henry e ritrovare fiducia nell’amore, ma anche sognare di potersi sposare per amore e non solo per interesse. Al settimo cielo, la ragazza pianificherà dunque le nozze con il suo amato Yannik, che dovrà però prima finalizzare il divorzio dall’ex moglie. E proprio quest’ultima si rivelerà un ostacolo inaspettato…

Quando tutto sarà ormai pronto per le attesissime nozze, Yannik riceverà infatti una terribile notizia: non riuscirà ad ottenere il divorzio in tempo! Larissa dovrà dunque rinunciare per sempre alla propria eredità? Ebbene, la risposta è “no”!

Proprio quando tutto sembrerà perduto, una proposta inaspettata ribalterà infatti la situazione: Kilian (Anthony Paul) – fratello di Yannik temporaneamente in visita al Fürstenhof – si offrirà infatti di sposare Larissa con un matrimonio di facciata! Una proposta che la ragazza accoglierà con entusiasmo e che anche Yannik supporterà per amore della sua amata. I problemi, però, non tarderanno a presentarsi…

Se Larissa potrà effettivamente mettere le mani sul patrimonio della sua famiglia, il suo finto matrimonio porterà infatti non pochi problemi non solo alla sua vita sentimentale, ma anche a quella dei due futuri protagonisti della soap. Sarà infatti con queste nozze-farsa che avrà inizio la 22^ stagione di Tempesta d'amore, che vedrà protagonisti proprio Kilian insieme a Fanny Schätzl (Johanna Graen)!