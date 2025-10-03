Tradimento, anticipazioni 10 ottobre 2025 | Puntata in prima serata

Tradimento, anticipazioni puntata in prime time di venerdì 10 ottobre 2025

Cemile, l’ostetrica che ha assistito al parto di Dundar, si presenta a casa di Guzide e le fa un’affermazione sconvolgente: Guzide potrebbe non essere la vera madre del ragazzo, quindi consiglia di ripetere il test di maternità. Nel frattempo, Umit è determinato a confessare i suoi sentimenti a Yesim, ma durante la cena riceve un colpo inaspettato. Yesim viene interrotta da una telefonata di Dundar, e poco dopo, uscendo dal ristorante, Umit la segue. Scorge un uomo salire sull’auto di Yesim e torna a casa profondamente deluso e con il cuore spezzato.

Kadriye, esasperata, irrompe nella casa di Mualla per affrontarla riguardo ai torti subiti da suo marito. Tuttavia, Mualla la accusa di mirare solo alle ricchezze della famiglia Dicleli. Kahraman arriva in quel momento e si rende conto che sua zia ha cercato di scacciare Mualla dalla sua vita offrendole del denaro.

Nonostante i risultati del test del DNA confermino la maternità su Dündar, Guzide continua ad avere dubbi dopo le parole di Cemile, l’ostetrica dell’ospedale. Con l’aiuto di Ozan, decide di ripetere il test in gran segreto e preleva un campione del DNA direttamente da Dundar. Intanto, Kadriye decide di condividere con Kahraman la sua verità: anni prima, Tahir Dicleli era arrivato a casa sua e le aveva strappato via il figlio, promettendole che non l’avrebbe mai più rivisto.

Ozan interroga Dundar sulle circostanze della morte dell’uomo che lui credeva suo padre. Scopre che è morto carbonizzato in un incidente stradale e comincia a sospettare che la madre adottiva di Dundar possa aver orchestrato quell’evento per evitare che il DNA del ragazzo venisse analizzato.

Ilknur, nel frattempo, rivela alle guardie l’identità di Kadriye. Da parte sua, Azra scopre che lo zio non ha più intenzione di darle la casa promessale. Questo accade dopo che Sezai, invece di aiutare Azra a nascondere sua figlia, l’ha convinta a consegnarsi alla polizia. Decisa a ottenere comunque ciò che desidera, Azra stringe un accordo con Tarik: gli consegna un video che ritrae Yesim come escort in cambio dell’atto di proprietà della casa. Suggerisce anche allo zio di utilizzare quel video per ottenere un divorzio da Yesim. Tarik accetta l’intesa, ma nel momento in cui Azra cerca il video sul dark web per mostrarglielo, scopre che è stato cancellato. Oltan l’ha eliminato dopo aver scoperto che Ipek lo aveva sottratto dal suo computer e diffuso online.

Sfruttando la sua astuzia, Guzide organizza una cena apparentemente finalizzata al riavvicinamento tra Tarik e la famiglia. Ma quando Tarik arriva a casa e si accomoda a tavola, Guzide lo smaschera pubblicamente davanti a tutti…