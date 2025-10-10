Tradimento, anticipazioni 17 ottobre 2025 | Puntata in prima serata

Tradimento, anticipazioni puntata in prime time di venerdì 17 ottobre 2025

Umit scopre la relazione tra Dundar e Yesim. Non riesce a sopportarlo e, dopo averli visti entrare insieme in un hotel, avvisa Tarik al telefono. Tarik, nel frattempo, apprende che Ilknur è tornata a vivere a casa loro e ordina a Yesim di mandarla via. Tuttavia, Yesim non solo ignora la richiesta del marito, ma gli propone di darle un assegno di sette milioni e mezzo per aprire un ristorante insieme a Umit.

A casa di Mualla l’atmosfera è gioiosa: si festeggia il compleanno di Kahraman. Mualla e Oylum organizzano una festa per il ragazzo, invitando anche i parenti da Diyarbakir. A sorpresa, fa la sua comparsa una persona speciale: Kadriye. Kahraman presenta la donna a tutti, rivelando che è la sua vera madre e che suo padre era Tahir Dicleli.

Nel frattempo, Sezai si reca a casa di Ipek per convincerla a confessare alla polizia ciò che ha fatto. Tuttavia, la ragazza lo supplica di risparmiarle un simile destino. Altrove, Guzide, Ozan e Zeynep discutono delle rivelazioni di una presunta ostetrica presente alla nascita di Dundar, secondo cui quest’ultimo non sarebbe figlio di Guzide.

Oltan e Tolga intrattengono una lunga conversazione su Ipek, la sua gravidanza e il futuro del loro rapporto. Oltan lascia intendere che sarà Sezai a decidere il destino di entrambi. Intanto, Yesim è con Dundar in una camera d’hotel. Allertato da Umit, Tarik arriva sul posto, si fa aprire fingendosi il cameriere e li filma con il cellulare.

Kahraman cerca di scusarsi con Guzide per quanto accaduto alla festa e visita Oylum portando dei dolci in segno di pace. Tarik decide poi di cacciare sia Yesim sia Ilknur da casa e manipola Oyku facendole credere, tramite un messaggio falso sul suo cellulare, che la madre l’abbia abbandonata per trasferirsi in Australia.

In una confessione a Guzide, Umit ammette di essersi innamorato di Yesim e confessa di aver informato Tarik del tradimento con Dundar. Parallelamente, Kahraman riesce, grazie all’aiuto di Celal, a ottenere da Ilgin e Necati la verità sul modo in cui sono riusciti a rubare il DNA di Ozan per mettere le mani sull’eredità degli Yenersoy… Seguici su Instagram.