Tradimento, anticipazioni 24 ottobre 2025 | Puntata in prima serata

Tradimento, anticipazioni puntata in prime time di venerdì 24 ottobre 2025

Sezai chiarisce la sua posizione con Oltan riguardo alla gravidanza di Ipek. L’imprenditore, dopo aver appreso la notizia e sentendosi in dovere verso Sezai, comunica a Ipek che la sposerà unicamente per senso di responsabilità ma che non potrà mai amarla. Intanto, Ilknur si reca da Mualla per chiedere perdono, venendo però respinta in malo modo. Azra fa visita a Selin, rivelandole che è stata Ipek a spingere Serra giù dalle scale.

Yesim si presenta alla scuola di Oyku per riabbracciarla, e la bambina comprende che Tarik le ha mentito dicendole che la madre era partita per l’Australia, lasciandola. Più tardi, Yesim si reca nell’ufficio di Tarik e gli propone un accordo di separazione: rinuncerà a qualsiasi richiesta economica in cambio dell’affidamento della figlia. Nel frattempo, Neva consiglia a Ipek come riconquistare Oltan, e insieme le due si mettono a immaginare l’abito da sposa. Kadriye si trasferisce nella villa dei Dicleli, suscitando il disappunto di Mualla e lo stupore di Oylum, che non era stata avvisata dal marito. Per questo motivo, Oylum e Kahraman discutono: lei accusa il marito di aver preso una decisione senza consultarla e teme che la presenza ingombrante di Kadriye possa disturbare l’equilibrio familiare.

Ilknur, sola e triste per non poter vivere con Yesim a causa degli ordini di Murat, viene inaspettatamente riaccolta da Mualla. Quest’ultima le assegna il compito di sorvegliare Kadriye e tenerla costantemente aggiornata su ogni suo movimento. Nel frattempo, Oltan sposa Ipek ma afferma chiaramente di non voler vivere con lei o con il figlio in arrivo. A lato, Sezai confida i suoi sentimenti a Nazan, che tenta di aiutarlo senza successo.

Intanto, Guzide informa Tarik e i suoi figli che i risultati del test del DNA hanno confermato l'assenza di qualunque legame genetico con loro. Oylum si sente smarrita e inizia a domandarsi chi sia davvero la sua vera famiglia. Nel frattempo, Kadriye cerca di avvicinarsi a Ilknur e Oznur, mentre Mualla è sempre più esasperata dalla sua presenza in casa…