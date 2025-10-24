Tradimento, anticipazioni 31 ottobre 2025 | Puntata in prima serata

Tradimento, anticipazioni puntata in prime time di venerdì 31 ottobre 2025

Dal momento che nessuno dei quattro candidati si è rivelato essere il figlio biologico di Guzide, quest’ultima inizia a nutrire il sospetto che Tarik possa aver scambiato suo figlio con un altro bambino subito dopo il parto. In risposta a queste inquietudini, Taner decide di avviare una serie di approfondite ricerche per far luce sulla vicenda. Intanto, Sezai prende una decisione forte e scrive una lettera d’addio indirizzata a Guzide, segno della sua volontà di fare un passo indietro nella complessa situazione. Mualla, da parte sua, sorprende Oylum e Kahraman rivelando che la prima parola pronunciata da Can è stata “papà”, un momento significativo per la coppia. Nel frattempo, Dundar cerca di aprire un dialogo con Yesim, ma lei continua a evitarlo deliberatamente, portandolo a perdere la pazienza. Frustrato, Dundar si scontra con Tarik, intimandogli di eliminare il video incriminante che potrebbe causare ulteriori problemi.

Nel mondo dei social media, Ipek provoca un tumulto pubblicando un fotomontaggio che la ritrae al fianco di Oltan come se fossero una coppia sposata. Questo gesto manda Oltan su tutte le furie, generando tensione tra i due. Sul fronte domestico, Umit torna a casa in stato di ebbrezza, aggravando ulteriormente il clima già delicato. Nel frattempo, Mualla confida a Kadriye una scioccante verità: Can non è davvero suo nipote, bensì il figlio di Behram. Questa rivelazione porta Celal a chiedere a Mualla quali siano le sue intenzioni nei confronti di Kadriye. Tuttavia, Mualla, temendo che Kahraman possa allontanarla definitivamente, decide di aspettare e lasciare che sia lui a prendere una decisione riguardo al futuro della madre.

Selin, nel frattempo, torna a casa ma si trova agli arresti domiciliari con un braccialetto elettronico che ne limita i movimenti. Nonostante ciò, riesce a convincere Tolga a manomettere il dispositivo per permetterle di visitare la tomba della sorella al cimitero. Una volta che Tolga esegue l’hack, Selin approfitta della situazione per darsi alla fuga. Intanto, Azra scopre un’amara verità: è Tarik il responsabile della rovina finanziaria della sua famiglia e, come se non bastasse, quest’ultimo si rifiuta anche di coprire le spese della casa di cura dove è ricoverata sua madre. Disperata e senza altre vie d’uscita, Azra decide di rivolgersi a Guzide per chiedere aiuto. Guzide si offre di pagare le mensilità arretrate della struttura sanitaria e colpisce Azra chiedendole perdono per averla incolpata ingiustamente della tragedia familiare che li ha travolti.

Gli eventi prendono una piega drammatica quando Selin si reca a casa di Ipek con l’intenzione di minacciarla. Questo confronto così intenso ha un impatto devastante su Ipek, provocandole un aborto spontaneo. Kahraman, esasperato dagli ultimi accadimenti, prende infine la decisione di cacciare Kadriye da casa sua. Durante un lungo confronto tra i due, Kahraman le mostra un segno distintivo sul suo corpo identico a quello di Sezai. Questa scoperta lascia Kadriye profondamente scioccata, facendole comprendere che Sezai è in realtà il vero padre biologico di Kahraman… Seguici su Instagram.