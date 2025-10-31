Tradimento, anticipazioni 7 novembre 2025 | Puntata in prima serata

Tradimento, anticipazioni puntata in prime time di venerdì 7 novembre 2025

Tarik decide di incontrarsi clandestinamente con Cemile. L’ostetrica intuisce che l’uomo è implicato nello scambio di neonati. Tuttavia, prima di agire, Cemile accusa un malore e chiede aiuto a Tarik, il quale si rifiuta di somministrarle i farmaci per il cuore, lasciandola morire. Guzide e Ozan trovano il corpo senza vita di Cemile. Sebbene sembri un infarto, Guzide inizia a sospettare che ci sia altro dietro la tragedia.

Ipek riceve la visita dell’avvocato di Oltan, determinato a chiedere il divorzio dopo aver scoperto dell’aborto. Ipek rifiuta di firmare l’accordo consensuale, accusando Neva di aver informato Oltan dell’accaduto. Intanto, alcuni uomini fanno irruzione nello studio legale di Sezai per sequestrare i beni a seguito di un’ingiunzione di pagamento pari a due milioni e mezzo. Guzide individua Ipek come responsabile e, ottenuta una proroga di tre giorni, decide di contattare Sezai per trovare una soluzione.

Necati pressa Ilgin affinché chiarisca la questione con Dündar per mantenere il suo stile di vita, ma Dündar la butta fuori casa senza nemmeno ascoltarla. Più tardi, Oltan presenta ai colleghi una nuova urbanista, ma viene interrotto da Ipek, che lo supplica per un’altra possibilità. Oltan si mostra inflessibile e la fa allontanare bruscamente. Quando Güzide scopre tramite Nazan che Sezai si trova nella sua casa di campagna ad Avanos, si mette in viaggio per raggiungerlo, visto che non riesce a contattarlo al telefono.

Tarik e Yesim partecipano all’udienza e ottengono il divorzio. Tarik ribadisce a Yesim che lei e Oyku possono continuare a vivere nella sua casa, ma a condizione che nessun altro uomo vada ad abitare con loro. Intanto, Tolga e Selin ritrovano un po’ di armonia: Tolga dichiara fermamente di non voler divorziare e si dice pronto a iniziare con lei un nuovo capitolo.

Kahraman torna da Mualla per scusarsi del suo comportamento recente. Durante il dialogo, le mostra un test del DNA che rivela che il suo vero padre è Sezai. Mualla stenta a credere alle sue parole, ipotizzando un inganno. Kahraman, invece, insiste nel dire che, non appartenendo alla famiglia Dicleli, si sente estraneo alla vita che conduce. Decide così di rinunciare alle sue ricchezze e al lavoro per iniziare da zero. Dopo aver salutato la zia, Kahraman lascia la casa insieme a Oylum e Can. Distrutta dall’accaduto, Mualla scoppia in lacrime, incapace di accettare l’abbandono… Seguici su Instagram.