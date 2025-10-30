Vincent si avvicina ad Ana e… | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: nuova chance per Vincent e Ana?

Dopo la traumatica fine della sua storia d’amore con Philipp Brandes (Robin Schick), Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) tornerà da Vincent Ritter (Martin Walde)? Sarà questa la domanda che terrà banco nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore. E gli indizi sembreranno puntare in una direzione… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi presto in onda in Italia su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, episodi italiani: Ana ama ancora Philipp

Dopo le iniziali delusioni ricevute da Philipp, mesi fa Ana aveva trovato in Vincent quello che sembrava essere il compagno perfetto per lei. Poi, però, tutto è cambiato! Complici gli intrighi di Brandes e Natalie, la Alves si è allontanata dal veterinario ed è tornata tra le braccia di Philipp, con cui ha addirittura deciso di sposarsi. Neanche in questo caso, però, l’idillio è durato…

Dopo la scoperta delle bugie e degli intrighi commessi dal suo promesso sposo, Ana si è infatti comprensibilmente allontanata da Philipp, sciogliendo il loro fidanzamento. Non per questo, però, ha smesso di amarlo! Vedendo il suo ex scivolare in un baratro a causa dell’alcolismo e delle pene d’amore, la Alves non potrà infatti fare a meno di correre in suo soccorso, salvandolo dalla rovina. E Vincent?

Spoiler Tempesta d’amore, puntate italiane: Ana e Vincent vicini

Ancora profondamente innamorato di Ana, il bel veterinario sta ormai da giorni lottando tra il desiderio di tornare insieme alla donna che ama e il rispetto per il dolore di quest’ultima. La situazione, però, si farà presto insostenibile…

Ora che la Alves ha nuovamente fiducia in lui, Ritter trascorrerà infatti sempre più tempo con lei, rivelandosi un importante sostegno per i progetti della ragazza riguardo al podere dei von Thalheim. E sarà proprio durante uno dei loro incontri che accadrà la magia…

Mentre lavoreranno insieme nelle stalle del Fürstenhof, Ana e Vincent si ritroveranno a scherzare e giocare con la paglia, ritrovando quella sintonia che aveva fatto scattare tra loro la scintilla mesi fa. E a quel punto il veterinario non avrà dubbi: per lui e la Alves c'è ancora una chance! Ma sarà davvero così? Per ora vi anticipiamo che la risposta non arriverà a breve…