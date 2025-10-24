Yildiz indaga sul passato di Ender | Forbidden fruit anticipazioni

Fino a quando Yildiz Yilmaz (Eda Eca) riuscirà a starsene buona senza impicciarsi degli affari della “nemica giurata” Ender Çelebi (Şevval Sam)? Pochissimo! Occhio dunque alle prossime puntate di Forbidden Fruit, visto che la giovane moglie di Halit Argun (Talat Bulut) comincerà ad indagare sul passato della donna per un motivo ben preciso…

Forbidden Fruit, news: Ender e il rapporto con Kaya

Tutto partirà quando arriverà in città l’affascinante Kaya Ekinci (Barış Kılıç) per prendere servizio alla Holding Argun in qualità di nuovo CEO. L’uomo verrà infatti nominato da Halit, il quale però ignorerà che il nuovo arrivato in passato ha avuto una relazione con Ender. Una presenza, quella di Kaya, che infastidirà parecchio la Çelebi, in nome di un misterioso segreto nascosto per tanto tempo persino al fidato fratello Caner (Barış Aytaç).

Fatto sta che col trascorrere degli episodi, anche grazie ad una serie di indizi che gli darà l’amica Tulin (Işıl Dayıoğlu), Kaya comincerà a pensare di poter essere il padre del giovane Erim (İlber Uygar Kaboğlu), con il quale condividerà la passione per la musica. Un dubbio che Kaya cercherà di togliersi chiedendo esplicitamente a Enver se sia lui e non Halit il padre del ragazzo, ma ovviamente non otterrà nessun tipo di risposta dalla donna…

Forbidden Fruit, trame: Yildiz e i sospetti sul rapporto tra Kaya e Ender

E così, mentre Kaya cercherà di sedurre Ender con un bacio (ricevendo però un sonoro ceffone in faccia), Yildiz non potrà fare a meno di notare che la Çelebi è visibilmente infastidita ogni volta che il CEO si trova nella sua stessa stanza. Per questo, oltre a sondare il terreno con Halit per capire se l’uomo sia stato invitato in città per trovare un nuovo marito per Zehra (Şafak Pekdemir), Yildiz si recherà spesso alla holding e scoprirà che Kaya è legato da un’amicizia ultraventennale con due dipendenti: Tulin e Orhan (Kubilay Tunçer).

A quel punto, decisa a scoprire cosa possa davvero esserci stato in passato tra Kaya e Ender, la Yilmaz cercherà di ingraziarsi Tulin con una serie di regali. Il suo obiettivo sarà però quello di scoprire qualcosa di specifico sulla Çelebi…

Forbidden Fruit, spoiler: Yildiz comincia a indagare sul passato di Ender!

Possiamo infatti anticiparvi che Yildiz riuscirà a farsi dare da Tulin l’indirizzo del vecchio quartiere dove abitava Ender prima di lavorare alla Holding Argun e sposarsi con Halit. Decisa a scavare per trovare eventuali scheletri nell’armadio nella vita della “rivale”, Yildiz non esiterà a recarsi sul posto.

La “nuova” signora Argun noterà quindi che Ender ha vissuto per tantissimo tempo in un rione estremamente povero e avrà quasi paura a rivolgere delle domande ai suoi abitanti. Non a caso, appena lo farà, cadrà vittima di un inganno: un uomo lascerà credere a Yildiz di sapere dove sia la madre di Ender, ma poi la rinchiuderà in casa di un’anziana (che la lascerà andare soltanto in cambio di un’ingente somma di denaro).

Insomma, almeno per ora, le indagini di Yildiz sembreranno ad un punto morto… ma non è detto che, prima o poi, non avvenga la svolta!