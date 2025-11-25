Ana scopre chi tra Vincent e Philipp sarà il suo donatore! | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: importanti notizie per Ana

Il momento della verità è finalmente arrivato! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) scoprirà infatti chi tra Philipp Brandes (Robin Schick) e Vincent Ritter (Martin Walde) le donerà l’organo che potrà salvarle la vita, legandola dunque per sempre a sé… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Vincent e Philipp rivali come donatori

Proprio quando la vita sembrava aver realizzato tutti i suoi sogni, Ana si è vista crollare il mondo addosso. Dopo aver scoperto che l’uomo che stava per sposare l’ha ingannata per mesi, la ragazza si è infatti anche ritrovata in condizioni di salute critiche, tanto da aver bisogno di un trapianto di rene!

Inutile dire che la ragazza potrà contare sul sostegno dei suoi cari, a partire dalla madre Nicole (Dionne Wudu) e dai suoi due spasimanti: Philipp e Vincent. Non c’è dunque da stupirsi se, quando Nicole scoprirà di non essere una donatrice compatibile, i due uomini si sottoporranno immediatamente agli esami necessari nella speranza di poter salvare Ana con il proprio organo. Un gesto dettato dall’amore, ma anche dal desiderio di legare per sempre a sé la Alves…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vincent sarà il donatore di Ana

Benché consci dei rischi collegati ad un intervento di espianto di organi, sia Vincent che Philipp spereranno dunque di essere il “fortunato” che avrà il privilegio di donare ad Ana il proprio rene, salvandole così la vita. Chi dei due avrà la meglio?

Ebbene, il caso vorrà che entrambi gli uomini risulteranno essere dei donatori compatibili. Sarà però Vincent ad avere il profilo migliore da un punto di vista immunologico, diventando così il candidato perfetto.

Sarà dunque il veterinario a salvare la vita di Ana? E questo legame farà rinascere il loro amore? Lo scopriremo molto presto… Seguici su Instagram.