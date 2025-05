Tempesta d’amore: Alexandra, tristi notizie da Noah! E riesplode l’odio per Greta… | Anticipazioni italiane

Un nuovo durissimo colpo è in arrivo per Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer)! Già a pezzi per i suoi problemi di salute e la crisi con Christoph (Dieter Bach), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella avvocatessa riceverà infatti una notizia che le darà il colpo di grazia… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Noah lascia il Fürstenhof

Non è certo un periodo semplice per Alexandra. Dopo aver a fatica superato la morte della figlioletta Vroni (Selina Weseloh) e le conseguenze della sua folle vendetta contro Leander (Marcel Zuschlag), la donna si è infatti trovata ad affrontare dei nuovi durissimi colpi…

Poco prima della partenza della sua adorata primogenita Eleni (Dorothée Neff), Alexandra ha infatti subito un grave incidente che l’ha lasciata sfigurata, facendola scivolare in una pericolosa depressione. Ed è stato proprio in queste difficili circostanze che il suo unico figlio marchio – Noah (Christopher Jan Busse) – ha deciso di lasciare il Fürstenhof.

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alexandra scopre che Noah non tornerà

Inutile dire che per Alexandra si tratterà di un durissimo colpo: tra tutti i suoi figli, Noah era infatti quello con cui aveva un rapporto più stretto. Ciononostante, la speranza che il suo ragazzo possa presto fare ritorno a casa non si è mai spenta… almeno fino ad ora!

Nei prossimi giorni la Schwarzbach riceverà infatti la notizia da lei più temuta: Noah ha deciso di rimanere a vivere in Spagna per entrare in società con Julian (Tim Borys) e non farà dunque più ritorno al Fürstenhof! E a quel punto ad Alexandra crollerà addosso il mondo…

Già profondamente infelice ed isolata a causa della sua depressione, Alexandra verrà infatti sopraffatta dalla disperazione… e dall’odio!

Eh sì, perché la decisione di Noah di non tornare a casa riaccenderà nella Schwarzbach un profondo rancore nei confronti dell’unica persona che – ai suoi occhi – è responsabile della situazione: Greta Bergmann (Laura Osswald)! Tra le due donne sarà dunque nuovamente guerra aperta? Seguici su Instagram.