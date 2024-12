Tempesta d’amore: Noah confessa a Greta di amare Valentina. Ma poi… | Anticipazioni italiane

Il momento di giocare a carte scoperte è arrivato! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Noah Schwarzbach (Christopher Jan Busse) dovrà finalmente affrontare con la fidanzata Greta Bergmann (Laura Oswald) un tema decisamente scottante: i suoi sentimenti per Valentina Saalfeld (Aylin Ravanyar)! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Otto propone un’alleanza a Greta

Per settimane Noah e Valentina sembravano destinati a diventare la nuova giovane coppia del Fürstenhof. Poi, però, tutto è cambiato: nella vita di Noah è tornata Greta – il suo grande amore di gioventù – e la vecchia fiamma si è riaccesa. A Valentina non è dunque restato che rassegnarsi all’ennesima delusione, ignorando che in realtà Schwarzbach ricambia segretamente i suoi sentimenti…

In questa già complessa situazione si è poi inserito Otto von Arnsberg (Maurice Lattke), l’ex bullo che rovinò la giovinezza a Schwarzbach. Aiutato da Valentina a rifarsi una vita, il giovanotto si è innamorato perdutamente di quest’ultima. E così, quando scoprirà che la sua amata ha in realtà occhi solo per Noah, farà a Greta una proposta: unire le forze per impedire che la Saalfeld e Schwarzbach diventino una coppia!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Noah confessa a Greta i sentimenti per Valentina

Sconcertata, la cuoca respingerà subito l’offerta di Otto, dicendosi certa della solidità della sua relazione con Noah. Con il tempo, però, questa sicurezza inizierà a venire sempre più intaccata da dubbi e timori…

Inutile dire che il cambiamento della fidanzata non passerà inosservato a Noah, che chiederà spiegazioni. E a quel punto lei lo affronterà, rivelandogli di averlo sentito mentre rivelava a Max (Stefan Hartmann) di amare ancora Valentina!

E ora? Ebbene, a sorpresa Noah non negherà di provare dei forti sentimenti per la Saalfeld, ma dichiarerà di aver da tempo scelto Greta e di non avere dubbi sul fatto che sia quest'ultima la donna con cui vuole stare. Alla cuoca basteranno queste rassicurazioni?