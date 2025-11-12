Forbidden Fruit: arriva l’intrigante Şahika, la sorella di… | Anticipazioni

Le arriviste manipolatrici non sono mai abbastanza a Forbidden Fruit. Sul finire della seconda stagione della dizi turca, i telespettatori faranno la conoscenza dell’intrigante Şahika Ekinci (Nesrin Cavadzade), l’affascinante sorella di Kaya (Barış Kılıç). Arrivata apparentemente a Istanbul per far visita al fratello, la donna darà fin da subito l’impressione di avere in mente un piano ben preciso…

Forbidden Fruit, news: Şahika arriva a Istanbul

Residente nella Svizzera italiana per tanti anni, Şahika deciderà di cambiare aria a circa un anno e mezzo di distanza dalla morte del marito Alper, più grande di lei di oltre trent’anni. Odiata dai suoi figliastri, che non saranno mai riusciti ad instaurare con lei un rapporto di fiducia, la donna busserà alla porte di Kaya che, inconsapevole del suo vero volto, l’accoglierà amabilmente in casa sua.

Tra le altre cose, oltre a scoprire che il parente è stato assunto da Halit (Talat Bulut) come nuovo CEO della Holding Argun, Şahika storcerà il naso quando capirà che Kaya ha ripreso i rapporti con Ender Çelebi (Şevval Sam), la donna che in passato è stato capace di lasciarlo per ben due volte, mandando il suo cuore in frantumi. Non a caso, durante il primo incontro, Şahika non farà nulla per nascondere la sua antipatia verso Ender, che ovviamente contraccambierà…

Forbidden Fruit, trame: Şahika ha delle mire su Halit?

Fatto sta che, inaspettatamente, Şahika tenderà a recarsi tutti i giorni alla Holding Argun, ma ovviamente non lo farà per visitare il fratello. Possiamo infatti anticiparvi che la donna cercherà qualsiasi tipo di pretesto per avvicinarsi ad Halit. Ad esempio, una mattina fingerà di entrare per sbaglio nell’ufficio dell’Argun Senior per provare un vestito e si farà trovare dall’uomo in déshabillé.

Ovviamente, data la crisi profonda all’interno del suo matrimonio con Yildiz Yilmaz (Eda Ece), Halit non sarà per niente indenne al fascino dell’avvenente Şahika, tant’è che la inviterà quella sera stessa, insieme a Kaya, alla festa organizzata in casa sua per festeggiare la ripresa di Erim (İlber Uygar Kaboğlu) dopo lo sparo che l’ha colpito.

Forbidden Fruit, trame: Şahika contatta un uomo misterioso…

Ad ogni modo, il mistero attorno a Şahika non farà altro che infittirsi quando lei si metterà in contatto telefonico con un uomo, all’apparenza più anziano di lei, per dirgli che si sta pian piano inserendo nella vita di Halit e dei suoi familiari. Un passaggio che darà modo ai telespettatori di comprendere che il suo avvicinamento all’Argun è studiato a tavolino, ma per quale ragione?

In tal senso, possiamo dirvi che Şahika si guarderà attorno e non farà fatica a capire che il giovane Yiğit (Doğaç Yıldız) ce l'ha con Ender per qualche motivo. Non a caso tenterà di guadagnarsi la sua fiducia per scoprire che cosa nasconde, anche se non immaginerà minimamente che il ragazzo è suo nipote, in quanto figlio di Kaya e della stessa Ender…