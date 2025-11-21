La Promessa: Alonso prende un’ultima decisione su Cruz | Anticipazioni

L’arresto della moglie Cruz Ezquerdo (Eva Martin) metterà Alonso de Lujan (Manuel Regueiro) in una situazione davvero difficile. Non a caso, nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, il marchese prenderà un’ultima decisione sulla consorte che non verrà accolta di buon grado da tutti i suoi parenti…

La Promessa, news: Alonso devastato dall’arresto di Cruz

Cruz verrà arrestata quando il Sergente Burdina (Fran Cantos) troverà tutti gli elementi necessari per accusarla dell’assassinio di Jana Exposito (Ana Garces) e del bambino che portava in grembo. Rinnegata senza alcuna possibilità d’appello dal figlio Manuel (Arturo Garcia Sancho), che non vorrà più saperne di lei per nessun motivo, Cruz non potrà contare nemmeno sull’appoggio di Alonso, il quale non prenderà minimamente in considerazione l’idea che sia innocente.

A quel punto, il Lujan Senior dovrà cercare di arginare lo scandalo derivato dalla morte di Jana e dall’arresto di Cruz, ma le cose per lui si metteranno decisamente male quando il sovrano minaccerà di levargli il titolo di marchese se non si affrancherà dal figlio illegittimo Curro de la Mata (Xavi Lock).

La Promessa, trame: il destino “amaro” di Curro

Fidandosi ciecamente dei consigli di Leocadia de Figueroa (Isabel Serrano), che gli farà credere di avere dei contatti alla casa reale, Alonso prenderà dunque la decisione choc di ripudiare Curro per entrare nuovamente nelle grazie del re. Tuttavia, visto che vorrà restare a La Promessa per continuare a indagare sulla morte di Jana (poiché convinto che il vero assassino si trovi ancora nella residenza), Curro convincerà il padre a farlo restare e ad assumerlo come valletto.

Alonso accetterà tale compromesso poiché, in fondo, non vorrà staccarsi dal figlio, il quale nel frattempo subirà qualsiasi tipo di angheria da Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) che si divertirà a trasformare la sua vita in un vero e proprio inferno. Come se non bastasse, ad un certo punto, Alonso dovrà prendere una decisione anche su Cruz, osteggiata da tutte le sue compagne di cella appena scopriranno che è la marchesa di Lujan…

La Promessa, spoiler: Alonso prende un’ultima decisione su Cruz!

Eh sì: durante un dialogo con il sergente Burdina, Alonso ammetterà di aver venduto un palazzo dell’eredità di Cruz per destinare i soldi alla difesa legale della consorte. Una strana decisione alla quale seguirà una doverosa specificazione: il marchese sottolineerà infatti che quello è il suo ultimo gesto nei confronti della moglie, che da quell’istante in avanti dovrà cavarsela da sola perché per lui è come se fosse morta.

Insomma, Alonso sembrerà essere della stessa linea di pensiero del figlio Manuel e più che mai intenzionato a voltare pagina da lei dopo il brutto gesto del quale la moglie si sarebbe macchiata. Tuttavia, anche in questo caso, la decisione di Alonso non verrà apprezzata dai suoi familiari, convinti che con quei soldi utilizzati per Cruz avrebbe potuto cercare di risanare i conti, non proprio positivi, de La Promessa.

Alonso andrà però dritto per la sua strada e, oltre a strappare un bigliettino che la consorte gli manderà senza nemmeno leggerlo, dirà ai figli e a Martina (Amparo Piñero) che intende affrancarsi definitivamente da Cruz, a partire dai suoi averi…