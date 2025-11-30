Lale gelosa di Theo e Maxi! Nuovo triangolo? | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: la gelosia di Lale

Da quando è arrivato al Fürstenhof, Theo Licht (Lukas Leibe) ha occhi solo per Lale Ceylan (Yeliz Simsek)… ma sarà per sempre così? È quello che si chiederà la bella fitness trainer nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando vedrà spuntare una “rivale” inaspettata… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Lale e Theo in crisi

Da qualche settimana l’idillio di Theo e Lale è stato rovinato da un terzo incomodo decisamente inaspettato: Stella Johanson (Daniela Galbo)! Letteralmente ossessionata dalla bella fitness trainer – in cui vede un vero e proprio idolo – la ragazza sta infatti usando ogni mezzo per legare la Ceylan a sé. E per raggiungere il proprio scopo non ha esitato a tessere ogni genere di intrighi… ai danni del povero Theo!

Rendendosi conto di essere finito vittima dei piani di Stella – che vede in lui un rivale per le attenzioni di Lale – Theo proverà in ogni modo ad aprire gli occhi alla fidanzata e ad allontanare la Johanson dalle loro vite. Tutto ciò che otterrà, però, sarà solo un’accesa discussione con la sua amata…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Lale sospetta di Theo e Maxi

Completamente accecata dalle bugie di Stella, Lale non riuscirà infatti a credere alle parole del compagno e criticherà quest’ultimo per il suo comportamento. Un atteggiamento che ferirà profondamente Theo…

Non c’è dunque da stupirsi se quest’ultimo cercherà un confidente, trovando in Maxi (Katharina Scheuba) un valido sostegno. A sua volta in un periodo difficile a causa di un grave errore da lei commesso, la Neubach capirà infatti benissimo la situazione di Licht ed i due si avvicineranno. Peccato solo che la loro amicizia verrà pericolosamente fraintesa…

Complici dei nuovi intrighi di Stella, Lale inizierà infatti a sospettare che tra il "suo" Theo e la bella Neubach ci sia qualcosa di più di una semplice simpatia. Un nuovo triangolo è dunque in arrivo? Lo scopriremo presto…