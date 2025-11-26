Tempesta d’amore: Lale e Theo in crisi (per colpa di Stella) | Anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: problemi per Lale e Theo

Brutte notizie in arrivo per i fan di Theo Licht (Lukas Leibe) e Lale Ceylan (Yeliz Simsek)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore questa amatissima coppia attraverserà infatti una grave crisi… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Theo caccia Stella

Innamoratissimi e complici, Theo e Lale sembravano assolutamente inseparabili… almeno fino a quando tra loro non si è insinuata Stella Johanson (Daniela Galbo)! Letteralmente ossessionata dalla Ceylan – per cui nutre una vera e propria venerazione – la ragazza sta infatti tentando in ogni modo di avere la fitness trainer tutta per sé, allontanandola di conseguenza dal fidanzato.

Ebbene, se Lale non sembra accorgersi delle macchinazioni della sua “fan”, altrettanto non si può certo dire di Theo! Fin da subito insospettito da Stella, il giovanotto ha infatti capito da tempo di che pasta è fatta quest’ultima, tanto da arrivare a costringerla ad andarsene di casa, trasferendosi dai Sonnbichler. Purtroppo per lui, però, la Johanson si rivelerà più subdola del previsto…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Theo e Lale litigano per Stella

Se inizialmente Stella non rivelerà il vero motivo del suo trasferimento, non ci vorrà infatti molto prima che la ragazza usi l’accaduto a proprio vantaggio. Determinata a mettere nei guai Theo, la Johanson farà infatti in modo che i Sonnbichler ascoltino una sua conversazione con Licht, mettendo quest’ultima in cattiva luce.

Il risultato? Non solo Theo si dovrà giustificare con Alfons (Sepp Schauer) per il proprio comportamento, ma anche con la stessa Lale! Tra i due fidanzati nascerà così un'accesa discussione che provocherà la prima vera frattura dall'inizio della loro relazione. E sarà solo l'inizio…