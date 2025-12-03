Ana accetta il trapianto da Vincent! Ecco l’intervento che cambierà le loro vite… | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: Ana e Vincent vengono operati

Le vite di Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) e Vincent Ritter (Martin Walde) stanno per cambiare per sempre! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore i due ex fidanzati si sottoporranno infatti ad un delicatissimo intervento chirurgico, destinato a segnare per sempre le loro vite… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ana rinuncia al trapianto

Da quando ha scoperto di avere bisogno di un trapianto di rene per sopravvivere, per Ana è iniziata una corsa contro il tempo per trovare un donatore. Non c’è dunque da stupirsi se – quando sia Philipp Brandes (Robin Schick) che Vincent Ritter (Martin Walde) sono risultati compatibili – la ragazza ha creduto in un regalo del destino. Ben presto, però, arriveranno i primi dubbi…

La gara di solidarietà tra i suoi due ex fidanzati non farà infatti che aumentare l’indecisione di Ana su chi sia l’uomo giusto per lei. Una situazione resa ancora più complessa dall’inevitabile legame che si verrebbe a creare se uno dei suoi spasimanti le donasse un rene…

Sarà così che – temendo che Vincent (che, come sappiamo, risulterà il donatore ideale) si illuda di avere una seconda chance con lei “in cambio” del suo organo – Ana prenderà una decisione drastica: opporsi al trapianto! E ora?

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Ana e Vincent si sottopongono all’intervento

Inutile dire che la decisione della Alves sconvolgerà tutti: dai medici ai suoi cari. Nonostante le preghiere della madre Nicole (Dionne Wudu) e le rassicurazioni di Vincent sulla totale mancanza di secondi fini del proprio gesto, però, la ragazza sembrerà ferma sulla propria decisione… almeno fino a che non interverrà Philipp!

Disperato all’idea che la sua amata si lasci morire per un principio morale, Brandes rivolgerà infatti a quest’ultima un appello accorato, riuscendo a convincerla a tornare sui suoi passi. Sarà così che Ana accetterà di sottoporsi all’intervento di trapianto, ricevendo un rene da Vincent. Una decisione che cambierà per sempre le loro vite (e non solo le loro!).

La delicata operazione chirurgica segnerà infatti profondamente sia i due diretti interessati, sia i loro cari, dando il via a delle dinamiche a dir poco esplosive…