Vincent in fin di vita dopo aver salvato Ana! | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: il dramma di Vincent

Il suo gesto doveva salvare una vita… e invece rischierà di trasformarsi in tragedia! Stiamo parlando di Vincent Ritter (Martin Walde), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si ritroverà a lottare per la propria sopravvivenza dopo aver salvato Ana Alves (Soluna-Delta Kokol)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vincent dona un rene ad Ana

Un momento importantissimo per i tre protagonisti della 20^ stagione di Tempesta d’amore sta per andare in scena sui nostri teleschermi. Tra pochi giorni, Ana Alves accetterà infatti di sottoporsi ad un delicato intervento di trapianto di rene. Organo che le verrà donato da niente altri che Vincent!

Come sappiamo, quest’ultimo si è subito offerto come donatore non appena ha scoperto che la sua amata rischia di morire senza un nuovo rene. E lei – nonostante gli iniziali indugi – finirà per accettare.

Sarà così che tra pochissimi giorni i due ex fidanzati si sottoporranno al delicato intervento chirurgico che legherà per sempre le loro vite. Le cose, però, non andranno come pianificato…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Vincent rischia di morire

Con grande sollievo di tutti – Nicole (Dionne Wudu) e Philipp (Robin Schick) in primis – Ana si riprenderà benissimo dall’operazione subita. Peccato solo che altrettanto non si possa dire di Vincent!

A poche ore dall’intervento, le condizioni del veterinario peggioreranno infatti improvvisamente, tanto che sarà necessario intervenire chirurgicamente per salvargli la vita. Nemmeno questo, però, basterà…

Nonostante gli sforzi dei medici, le condizioni di Vincent resteranno infatti critiche, per la disperazioni di Markus (Timo Ben Schöfer) e Ana. Il veterinario ce la farà? Oppure il suo gesto si rivelerà essere un sacrificio estremo per la sua amata? Seguici su Instagram.