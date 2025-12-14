Greta e Luis diventano rivali! | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: problemi per Greta e Luis

Mescolare lavoro e amore è sempre pericoloso. Lo scoprirà a proprie spese Greta Bergmann (Laura Osswald), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si troverà in una situazione decisamente complessa in cui la posta in gioco sarà altissima… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Greta aiuta Luis

Dopo la fine della sua relazione con Noah (Christopher Jan Busse), Greta Bergmann sembra aver finalmente trovato l’uomo giusto per lei. Da qualche giorno, la bella cuoca ha infatti iniziato una relazione con Luis Sommer (Michael Bral), un giovane e talentuoso chef.

Inizialmente ignara della professione del suo amato, la donna è rimasta a bocca aperta nello scoprire che l’uomo che le ha rubato il cuore condivide la sua passione per la cucina. La sorpresa, però, ha lasciato presto il posto all’entusiasmo…

Ancora più legata a Luis grazie alla loro affinità professionale, Greta aiuterà attivamente il compagno nell’apertura del suo ristorante, arrivando a permettere all’uomo di utilizzare la cucina del Fürstenhof per testare i propri piatti. L’idillio, però, non durerà a lungo…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Greta nei guai a causa di Luis

Come prevedibile, l’apertura di un ristorante di lusso a pochi passi dal Fürstenhof sarà tutt’altro che una buona notizia per i Saalfeld, che inizieranno (giustamente) a temere la che Luis possa diventare un pericoloso rivale.

Non c’è dunque da stupirsi se la notizia che Greta sta aiutando la “concorrenza” verrà accolta con preoccupazione. Preoccupazione che si trasformerà in rabbia quando la chef arriverà a rilasciare delle interviste in cui loda la cucina del compagno!

Il risultato? Quando alcuni clienti del Fürstenhof inizieranno a preferire alla cucina dell'hotel quella di Sommer, Werner (Dirk Galuba) metterà Greta di fronte ad una richiesta inaspettata: deve copiare il menù del suo compagno! E a quel punto la chef si troverà di fronte ad una scelta difficile: conta di più l'amore o il lavoro?