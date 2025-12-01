Greta scopre la vera identità di Luis! | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: sorpresa per Greta

Una rivelazione a dir poco inaspettata è in arrivo per Greta Bergmann (Laura Osswald)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella cuoca del Fürstenhof scoprirà infatti che l’affascinante sconosciuto che le ha rubato il cuore è molto più di chi aveva fatto credere di essere… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Greta inizia una relazione con Luis

A mesi di distanza dalla fine della sua relazione con Noah (Christopher Jan Busse), Greta Bergmann (Laura Osswald) sembra aver finalmente voltato pagina! Complice l’incoraggiamento della cugina Yvonne (Tanja Lanäus), la bella cuoca si è infatti lanciata in un appuntamento al buio. Ed è stato proprio in questa occasione che il destino l’ha portata a conoscere un uomo decisamente affascinante: Luis Sommer (Michael Bral)!

Entrambi chiaramente attratti l’uno dall’altro e non interessati ad una storia seria, Greta e Luis inizieranno dunque a frequentarsi, dando inizio ad una relazione “leggera”. La situazione è però destinata ad evolvere velocemente…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Greta scopre la verità su Luis

Nonostante l’intimità tra loro, la Bergmann e Sommer manterranno il massimo riserbo sulle rispettive vite, rivelando pochissimo sia del proprio passato che della propria professione. Se Greta sembrerà apprezzare questo aspetto di leggerezza e mistero, una rivelazione inaspettata cambierà però tutto!

Quando Hildegard (Antje Hagen) incontrerà Luis, resterà infatti a bocca aperta: si tratta di Luis Sommer, uno chef di grandissimo talento e fama! Sarà così che Greta scoprirà che l’affascinante sconosciuto da lei frequentato non solo è una vera e propria star, ma condivide la sua passione per la cucina. E a quel punto tutto cambierà…

Sarà infatti questo l'inizio di un intenso rapporto sentimentale in cui amore e cucina si intrecceranno inesorabilmente…