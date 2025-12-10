Katja si riavvicina a Markus. Ma poi… | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: Katja delude Markus

Innamorati come il primo giorno nonostante tutto sia contro di loro, Katja Saalfeld (Isabell Stern) e Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) sono il simbolo del vero amore che trionfa su tutto. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, l’imprenditore si renderà conto che qualcosa non torna… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Katja inganna Markus

Fino a qualche mese fa, tra Katja e Markus sembrava essere finita per sempre. Poi, però, è avvenuto il miracolo: pronto a tutto pur di riconquistare la sua amata, Schwarzbach è tornato a sorpresa a Bichlheim per salvare la Saalfeld dalla bancarotta finanziaria. Un impegno che gli ha permesso di far breccia nel cuore della bella sommelière…

A quel punto nulla sembrava più poter separare i due innamorati, che si sono riscoperti più uniti e complici che mai. Proprio allora, però, è accaduto qualcosa di impensabile: Markus è stato accusato di aver drogato Christoph (Dieter Bach)… un reato di cui in realtà è colpevole Maxi (Katharina Scheuba)!

E così quest’ultima si è vista costretta ad ingannare l’uomo che ama per proteggere la figlia, la cui carriera di medico risulterebbe compromessa se la verità venisse alla luce. Una bugia che l’ha portata inevitabilmente ad allontanarsi da Schwarzbach…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Markus disperato per Vincent

Già spiazzato dal comportamento apparentemente contraddittorio di Katja, Markus ha però presto avuto a che fare con una situazione ben più grave dei suoi problemi di cuore: suo figlio Vincent (Martin Walde) è in fin di vita!

Sottopostosi ad un intervento di espianto di rene per salvare la sua amata Ana (Soluna-Delta Kokol), il veterinario ha infatti purtroppo avuto delle gravi complicazioni postoperatorie che stanno mettendo a rischio la sua sopravvivenza. Una situazione che sta devastando Markus…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Katja delude Markus

Già traumatizzato dalla perdita della figlioletta Vroni (Selina Weseloh), l’uomo è comprensibilmente terrorizzato all’idea di perdere anche Vincent, proprio ora che era riuscito a recuperare un rapporto con lui. Schwarzbach, però, non sarà solo nel suo dolore…

Vedendo il suo amato a pezzi, Katja non potrà infatti fare a meno che stargli vicino, aprendogli apparentemente di nuovo il suo cuore, tanto da proporre al suo ex un’escursione insieme. Peccato solo che per Markus arriverà una nuova delusione!

Quando Vincent si sentirà finalmente meglio e Schwarzbach accetterà felice l'offerta di Katja, infatti, quest'ultima tornerà incomprensibilmente sui suoi passi, spezzandogli. E a quel punto Markus capirà che qualcosa non torna…