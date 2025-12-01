La Promessa: Curro, le sue indagini sulla morte di Jana vengono scoperte. Ecco da chi | Anticipazioni

Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, le indagini di Curro “Exposito” de la Mata (Xavi Lock) sulla morte della sorella Jana Exposito (Ana Garces) verranno presto scoperte da qualcuno. Per fortuna, la persona in questione si mostrerà solidale con lui, scopriamo insieme per quale ragione…

La Promessa, news: Curro diventa un nuovo valletto

La storyline partirà nel momento in cui Alonso de Lujan (Manuel Reguero) deciderà di seguire il consiglio di Leocadia de Figueroa (Isabel Serrano) e accetterà di ripudiare il figlio illegittimo Curro per farsi perdonare dal re, irritato dai continui scandali della sua famiglia.

Visto che farà questa mossa solo per evitare di perdere il marchesato di Lujan, Alonso non si rassegnerà all’idea di avere il figlio lontano, tant’è che accetterà subito una proposta di Curro, che gli chiederà di assumerlo a La Promessa come valletto. Un’opzione che Curro metterà in atto per continuare ad investigare sull’assassinio di Jana, visto che sarà certo che non sia stata Cruz Ezquerdo (Eva Martin) ad ucciderla.

In ogni caso, la strana decisione di Alonso non piacerà a Leocadia, che annuncerà alla figlia Angela (Marta Costa) che entro pochi giorni andranno via dalla tenuta.

La Promessa, trame: Angela non vuole rinunciare a Curro

Dati i sentimenti che starà provando per Curro, Angela non prenderà affatto bene la decisione di Leocadia di andare via e tenterà inutilmente di farle cambiare idea. Tra le altre cose, la ragazza non riuscirà nemmeno a sopportare che Curro abbia messo una certa distanza con lei, dopo alcuni baci appassionati scambiati quando era ancora un signorino, e gli proporrà più volte di continuare la loro liaison in gran segreto.

Ovviamente, visto che sarà completamente focalizzato sulle indagini legati alla morte di Jana, Curro ribadirà più volte a Angela che non è conveniente per loro continuare a comportarsi come se lui non fosse mai diventato un valletto. Parole che, neanche a dirlo, non convinceranno Angela, la quale una sera, a mezzanotte, darà appuntamento a Curro nella sala del piano per trascorrere un’ultima serata insieme, data la sua imminente partenza con Leocadia.

La Promessa, spoiler: le indagini segrete di Curro vengono scoperte, ecco da chi

Piuttosto che presentarsi all’appuntamento con Angela, Curro approfitterà della notte per introdursi in camera di Cruz e cercherà degli indizi utili sulla morte di Jana. Tuttavia, il ragazzo verrà colto in flagrante da Pia Adarre (Maria Castro), che gli chiederà immediatamente spiegazioni circa il suo strano comportamento.

Inizialmente, Curro cercherà di tirare fuori delle spiegazioni improbabili ma poi, quando Pia gli ricorderà che la defunta sorella si fidava di lei, vuoterà il sacco e le dirà che, molto probabilmente, Jana non è morta a causa dello sparo che l’ha colpita.

Sotto choc, Pia ascolterà dunque i sospetti di Curro, che gli parlerà dei successivi sospetti del dottor Gamarra, il medico che si è preso cura di Jana e certo del fatto che, dopo la sua miracolosa ripresa, qualcuno poteva essere intervenuto per darle il “colpo di grazia”. Un’ipotesi in grado di scagionare Cruz, rinchiusa in quei giorni in camera dal sergente Burdina (Fran Cantos) per concludere senza interferenze le sue indagini.

Un racconto che per Pia diventerà sempre più attendibile quando Curro le farà presente che, dopo la clamorosa confessione, Gamarra è sparito nel nulla senza dare alcuna spiegazione. Circostanza che porterà la Adarre a schierarsi dalla parte di Curro… Seguici su Instagram.