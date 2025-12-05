Lale ripudia Stella, che perde la testa | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: Lale contro Stella

Uno sviluppo a lungo atteso à finalmente in arrivo! Dopo settimane di manipolazioni, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Stella Johanson (Daniela Galbo) mostrerà infatti finalmente il suo volto. E, purtroppo per lei, le conseguenze non si faranno attendere… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Stella diventa il clone di Lale

Arrivata a Bichlheim con l’unico obiettivo di avvicinare Lale Ceylan (Yeliz Simsek) – per cui nutre una vera e propria venerazione – Stella Johanson ha presto dimostrato di essere una persona profondamente disturbata. Peccato solo che fino ad ora abbia saputo coprire bene le proprie tracce…

Ad eccezione di Theo (Lukas Leibe), nessuno sembra infatti fino ad ora aver compreso quanto sia malata l’ossessione della ragazza per Lale. Una situazione che è però presto destinata a cambiare!

Ormai totalmente alienata dalla realtà, tra qualche giorno Stella prenderà infatti una decisione a dir poco inquietante: si trasformerà in un “clone” di Lale, copiandone trucco, capelli e persino abiti! Un gesto che si rivelerà essere un grave errore…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Lale respinge Stella

Dopo aver a lungo difeso la sua “fan” dalle accuse del fidanzato, di fronte a questo gesto a dir poco eccessivo Lale aprirà finalmente gli occhi: quella di Stella non è semplice ammirazione, bensì un’ossessione malata!

Nonostante i tentativi della Johanson di giustificarsi, la Ceylan chiuderà dunque i rapporti con quest’ultima, nella speranza di archiviare questo brutto capitolo e ritrovare la serenità. Purtroppo per lei, però, Stella non si arrenderà…

Disperata per essere stata respinta da Lale, la ragazza finirà infatti per perdere letteralmente la testa, commettendo un gesto folle…