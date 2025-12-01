Theo decide di incastrare Stella! | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: la mossa di Theo

Si dice che la miglior difesa sia l’attacco… e Theo Licht (Lukas Leibe) lo sa bene! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore questo amatissimo personaggio deciderà infatti di passare al contrattacco nei confronti di Stella Johanson (Daniela Galbo)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Theo e Lale in crisi per colpa di Stella

Un “triangolo” molto particolare ha da poco travolto una delle coppie più amate dell’attuale stagione di Tempesta d’amore. Nella relazione di Theo Licht e Lale Ceylan (Yeliz Simsek) si è infatti da poco insinuata Stella Johanson, una giovane “fan” della fitness trainer che ha iniziato a coltivare per quest’ultima una vera e propria ossessione malata.

Determinata ad avere Lale tutta per sé, Stella sta ordendo un intrigo dietro l’altro per allontanare la sua beniamina dal fidanzato (“reo” di ottenere troppe attenzioni dalla Ceylan). Un comportamento che ha subito scatenato la reazione di Theo. Purtroppo, però, quest’ultimo non è sino ad ora riuscito ad aprire gli occhi alla propria amata, finendo invece per discutere con lei proprio a causa di Stella. E non è finita qui…

La situazione si complicherà ulteriormente quando in questo già complesso triangolo si inserirà Maxi (Katharina Scheuba), la figlia di Katja. Complici le manipolazioni di Stella, Lale si convincerà infatti che tra la bella ragazza e Theo ci sia qualcosa di più che una semplice amicizia…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Theo indaga su Stella

Ebbene, fortunatamente la situazione si chiarirà velocemente grazie alla stessa Maxi, che garantirà a Lale di non essere assolutamente una rivale. A quel punto tra Theo e la Ceylan tornerà il sereno… ma durerà?

Sarà proprio il timore di finire nuovamente vittima degli intrighi di Stella a spingere Theo a confidarsi con Christoph (Dieter Bach), che darà al giovanotto un saggio consiglio: raccogliere sulla sua “rivale” delle prove in grado di incastrarla!

Sarà così che il giovane Licht inizierà a spiare la Johanson, nella speranza di riuscire a trovare degli elementi in grado di smascherarla. Ci riuscirà?