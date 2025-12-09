Nicole capisce di amare Erik! E ora? | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: problemi di cuore per Nicole

Se pensavate che quello tra Erik (Sven Waasner) e Nicole Alves (Dionne Wudu) fosse un fuoco di paglia, dovrete presto ricredervi! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore questi due personaggi torneranno infatti ad avvicinarsi. E le conseguenze non si faranno attendere… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ana litiga con Nicole

Proprio quando sembrava aver finalmente trovato la serenità sia in famiglia che in amore, Nicole Alves ha visto la sua vita stravolta! Benché felice insieme a Michael (Erich Altenkopf), la donna è infatti tormentata da un’attrazione proibita nei confronti di Erik Klee (Sven Waasner). Ed è stato in questa già complessa situazione che sua figlia Ana (Soluna-Delta Kokol) si è dovuta sottoporre ad un delicato intervento chirurgico.

Come sappiamo, la ragazza ha subito il trapianto di un rene, che le è stato generosamente donato da Vincent (Martin Walde). Se la Alves si è ripresa benissimo dall’intervento, però, altrettanto non si potrà dire del veterinario!

A causa di alcune complicazioni postoperatorie, l’uomo si troverà infatti in pericolo di vita. Una situazione che Nicole nasconderà alla figlia per evitare di agitarla nelle sue delicate condizioni di salute. Quando però la verità emergerà, Ana si infurierà con la madre!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Nicole si innamora di Erik

Inutile dire che si tratterà di un durissimo colpo per Nicole, che tanto aveva faticato per riallacciare i rapporti con la sua unica figlia. E sarà in questa situazione che si inserirà Erik!

A sorpresa, quest’ultimo riuscirà infatti a mediare tra le donne, portandole inaspettatamente a riappacificarsi. Un gesto che non resterà senza conseguenze…

Il provvidenziale intervento di Erik finirà infatti per riaccendere i sentimenti di Nicole nei suoi confronti, portando la donna a fare una dolorosa presa di coscienza: si è innamorata! E ora? Seguici su Instagram.