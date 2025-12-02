Terza stagione Forbidden Fruit: arriva LEYLA, ma ci si può fidare di lei? | Anticipazioni

Un nuovo personaggio è destinato a scombinare le carte nella terza stagione di Forbidden Fruit: all’improvviso, arriverà infatti a Istanbul l’affascinante Leyla (Tuvana Türkay). Fin da subito, la donna cercherà di avvicinarsi a Caner Çelebi (Barış Aytaç) e ciò per un motivo ben preciso…

Forbidden Fruit, news: Leyla incontra Kaya…

Il primo personaggio della dizi con cui Leyla avrà a che fare sarà Kaya Ekinci (Barış Kılıç). Dopo aver preso la decisione di rinunciare al ruolo di CEO della Holding Argun, poiché contrario alla relazione tra la sorella Şahika (Nesrin Cavadzade) e Halit (Talat Bulut), Kaya ritornerà alla sua vecchia professione di avvocato e aprirà un studio tutto suo, nel quale assumerà come segretari Caner e Emir Yüksel (Serkan Rutkay Ayıköz).

A quel punto, Kaya deciderà di recarsi in un atelier prestigioso per comprarsi alcuni abiti eleganti; proprio lì, il legale farà la conoscenza di Leyla che, timidamente, guarderà con attenzione alcuni vestiti, ma eviterà di comprarli poiché non avrà abbastanza denaro a disposizione.

Tuttavia, dato che crederà che la sua amata Ender (Şevval Sam) sia morta già da diversi mesi, Kaya resterà affascinato da Leyla e la inviterà a provarsi lo stesso un elegantissimo vestito giallo. In imbarazzo, la ragazza sembrerà accettare la richiesta di Kaya, ma poi scapperà a gambe levate dopo aver finto di entrare in camerino…

Forbidden Fruit, spoiler: Leyla confessa a Caner di essere…

Appena uscirà dal negozio, Leyla estrarrà da una sua tasca un foglietto, nel quale ci sarà scritto il nome e l’indirizzo di Caner. Neanche a dirlo, la new entry andrà subito sul posto e, appena si troverà di fronte al diretto interessato, le dirà di essere sua sorellastra, in quanto figlia del suo stesso padre!

Dopo essersi presentata come Leyla Çelebi, la ragazza riuscirà dunque ad attirare l’attenzione di Caner, che fino a quell’istante ignorava completamente la sua esistenza. Si assisterà a un dialogo attraverso il quale i telespettatori avranno modo di apprendere che, diversi anni prima, Caner e Ender erano stati abbandonati dal loro papà, che poi si è rifatto presumibilmente una vita con la madre di Leyla.

Forbidden Fruit, trame: Leyla viene assunta da Kaya, ma ci si può fidare di lei?

Fatto sta che Leyla asserirà di avere studiato per un determinato periodo legge, anche se poi ha dovuto interrompere i suoi studi a causa di alcuni problemi finanziari sorti nella sua famiglia. Appena sentirà tali parole, Emir non riuscirà a stare zitto e farà presente alla ragazza che lui e Caner lavorano nello studio legale di Kaya Ekinci, motivo per il quale possono certamente favorire un incontro con l’uomo per capire se intende assumerla come tirocinante.

Seppur controvoglia, Caner accetterà dunque di mettere una buona parola con Kaya, il quale procederà immediatamente con l’assunzione quando scoprirà che Leyla è la stessa ragazza che ha incontrato il giorno prima nell’atelier. Una mera coincidenza oppure ci sarà sotto dell’altro?

Per ora possiamo dirvi che di Leyla non ci si può affatto fidare, nonostante il suo aspetto apparentemente ingenuo…