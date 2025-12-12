Un posto al sole: per Gennaro Gagliotti, un Natale “sulla graticola” | Anticipazioni

Si avvicina il Natale e, anche durante i giorni delle feste, Un posto al sole sarà regolarmente in onda con una narrazione ovviamente particolare.

Nella puntata del 24 dicembre, soprattutto, vedremo gli abitanti di Palazzo Palladini intenti a preparare i festeggiamenti della Vigilia di Natale: un momento un po’ particolare per Raffaele Giordano (Patrizio Rispo), per il quale sarà l’ultimo Natale da portiere di Palazzo Palladini. Anche se, come già vi abbiamo anticipato, lui e Ornella (Marina Giulia Cavalli) dovranno occuparsi anche di qualcosa che riguarda il giovane Diego (Francesco Vitiello)…

Intanto, nonostante un gesto inatteso che presto vedremo fare a Pino (Antimo Casertano), Rosa (Daniela Ioia) e Damiano (Luigi Miele) sembreranno ormai essersi ritrovati, e proprio il 25 dicembre lui sarà protagonista di un’iniziativa destinata a spiazzare la Picariello. Di cosa si tratterà?

Sono di nuovo una coppia anche Sasà (Cosimo Alberti) e Castrese (Peppe Romano), che passeranno il Natale con i loro parenti-amici Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco).

Jimmy (Gennaro De Simone) trascorrerà invece il giorno di festa con mamma Micaela (Gina Amarante), che in seguito vorrà consultarsi con Manuela e Niko (Luca Turco) sull’antipatica situazione che si è creata tra il figlio e i suoi compagni di scuola. Ne verranno a capo?

Veniamo alle dolenti note. Già sappiamo che le festività non saranno felici per Eduardo Sabbiese (Fiorenzo Madonna), a cui non sarà affatto facile liberarsi dalla pericolosa Stella (Daniela De Vito), ma il Natale peggiore lo passerà sicuramente Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo), intorno al quale il cerchio si stringerà sempre di più: dopo aver inizialmente rinunciato ad accusarlo, Okoro (Djbril Kebe) rischierà stavolta di mettere seriamente nei guai il suo ex datore di lavoro…