Ana rifiuta il rene di Vincent! E ora? | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: la scelta di Ana

Fino a quali compromessi si è disposti a scendere per salvarsi la vita? Sarà questa la domanda che si porrà Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore. E per la bella protagonista della 20^ stagione la risposta sarà dir poco sorprendente… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Vincent scelto come donatore di Ana

Da qualche giorno per Ana Alves è iniziato un vero e proprio incubo. Già a pezzi per la scoperta degli intrighi dell’uomo che stava per sposare, la ragazza è stata infatti vittima di un grave incidente che ha compromesso i suoi reni, tanto da rendere necessario un trapianto.

Pronti a tutto pur di salvare la donna che amano, Philipp Brandes (Robin Schick) e Vincent Ritter (Martin Walde) si sono dunque lanciati in una gara di solidarietà, sottoponendosi agli esami necessari per diventare donatori. E alla fine sarà il veterinario a risultare il candidato ideale! Ma il suo gesto sarà davvero senza secondi fini?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ana rinuncia al trapianto

Benché spinto dal desiderio di salvare la vita alla donna che ama, in cuor suo Vincent spererà con il proprio gesto di aumentare le sue chance di un futuro insieme ad Ana: dopotutto quest’ultima sarà legata per sempre a lui grazie al suo rene! E sarà proprio questa speranza a far suonare nella Alves il campanello d’allarme…

Intuendo che Ritter si aspetta una seconda chance "in cambio" del trapianto, la ragazza capirà infatti di non poter accettare un simile dono senza illudere il suo ex. E così, nonostante i tentativi di lui di rassicurarla, Ana prenderà una decisione sconvolgente: rinunciare al rene di Vincent, ben sapendo che ciò potrebbe significare per lei la morte! E ora?