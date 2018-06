SHEILA (Kimberlin Brown)

Kimberlin Brown, stando a Soaps In Depth, continua a restare in recurring a Beautiful, come del resto continua da mesi a confermare la produzione. Sta di fatto però che il personaggio di Sheila Carter, al momento, sembra decisamente sparito dalla circolazione nelle puntate americane della soap…

Quelli a cui stiamo assistendo negli episodi italiani attualmente in onda su Canale 5 sono dunque gli ultimi fuochi di questo ritorno della Brown, molto più breve rispetto quelle che erano state le premesse iniziali (con tanto di contratto annuale, ormai scaduto): successivamente al fallimentare piano che vede Sheila manovrare il tuttofare Mateo per insinuare nuove difficoltà nel matrimonio tra Eric e Quinn Forrester, vedremo la Carter sempre più sporadicamente. E a voler essere precisi, nelle puntate in onda negli Stati Uniti non c’è traccia di lei da inizio primavera.

Come più volte vi abbiamo riportato, Kimberlin Brown ha intrapreso da anni un’importante carriera come imprenditrice nei settori dell’agricoltura e dell’arredo, inoltre l’anno scorso ha deciso di provare ad essere eletta come rappresentate del 36° distretto della California al Congresso.

In realtà è difficile pensare che per un intero anno la corsa in politica abbia effettivamente intralciato la partecipazione di Kimberlin a The bold and the beautiful (visto che la candidatura era già nota al momento del suo ritorno nella soap) e quindi si è semplicemente preferito non puntare più di tanto su Sheila, tuttavia nei prossimi mesi l’attrice potrebbe essere davvero molto assorbita dalla sua campagna elettorale: poche settimane fa, infatti, è riuscita a guadagnare abbastanza voti nella fase preliminare da poter correre per i Repubblicani (per intenderci il partito dell’attuale presidente degli Stati Uniti) alle elezioni definitive che si svolgeranno il prossimo novembre.

Quindi, se per ora in America non sono previste ulteriori apparizioni in video di Sheila, difficilmente le cose potranno cambiare da qui all’autunno. Staremo a vedere…

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Beautiful. Ecco l’indirizzo: https://www.facebook.com/beautifulsutvsoap/

Attenzione: hai TELEGRAM sul tuo smartphone? Allora iscriviti al nostro canale per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Ecco l’indirizzo: http://www.telegram.me/tvsoap

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni americane e italiane di Beautiful SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.