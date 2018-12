AGNESE AMATO e la sua famiglia / Il paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il paradiso delle signore, la fiction daily in onda dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di Rai 1, ci aggiornano come sempre su quello che accadrà nei prossimi episodi, che vedranno al centro della scena la famiglia Amato: le novità in arrivo sul destino del capofamiglia Giuseppe (Nicola Rignanese) non sono buone come tutti sperano…

Prima di raccontarvi nel dettaglio, facciamo un passo indietro: abbiamo visto come Agnese (Antonella Attili) sia riuscita a mettersi in contatto con il marito: Giuseppe infatti è nascosto a Milano e ha bisogno di tempo e di aiuto per poter riscattare il proprio cognome.

Come avrete potuto capire nel corso delle puntate, il capofamiglia degli Amato si è ritrovato in mezzo ad una “resa dei conti” a sfondo mafioso: il solo fatto di essere stato testimone dei fatti ha creato le basi per una latitanza che, se scoperta, porterebbe alla morte ingiusta dell’uomo.

Proprio per questo motivo, la famiglia Amato si è dovuta dividere per molto tempo ed è stata costretta a lasciare l’amata Sicilia per ricominciare una nuova vita a Milano. Oltre a tutto ciò, la “fuitina” di Elena Montemurro (Giulia Petrungaro), la fidanzata di Antonio Amato (Giulio Corso) – scappata dal paesino per seguire il suo amato al nord – ha portato ulteriori problemi. Desiderosa di rendersi utile e non pesare sulla sua nuova famiglia, Elena cercherà ora di trovare lavoro a Milano come insegnante, tuttavia Anita Marini (Sara Ricci) le proporrà di prendere il posto di Antonio nella caffetteria.

Gli spoiler inoltre ci segnalano che Antonio e Salvatore (Emanuel Caserio) si metteranno in contatto con un affiliato dei Principe per poi scoprire che la libertà del padre non sarà così facile da ottenere; il maggiore degli Amato a quel punto dovrà rivelare alla madre la triste sentenza emessa dallo stesso clan Principe: Giuseppe Amato dovrà costituirsi per omicidio!!!