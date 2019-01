Foto ILENIA LAZZARIN - Un posto al sole

Un posto al sole news: è nato il figlio di ILENIA LAZZARIN

“Anno nuovo… VITA nuova”! Preso in parola… Grazie 2018 per averci fatto il regalo più bello del mondo!!!! Raoul, sei già tutta la mia VITA!

Con queste parole pubblicate sui social network, Ilenia Lazzarin ha annunciato ai suoi numerosissimi fan la nascita del piccolo Raoul, avvenuta sul finire dell’anno ormai passato.

Proprio in questi giorni abbiamo assistito ad una nuova partecipazione della Lazzarin a Un posto al sole: Rossella (Giorgia Gianetiempo), in viaggio in Piemonte, ha incontrato per l’occasione Viola ed Eugenio (Paolo Romano). Ciò ha dato modo agli aficionados di Upas di rivedere Ilenia in quello che presumiamo sia l’ultimo suo ciclo di apparizioni nella soap prima del parto: l’attrice ha registrato le scene in questione a gravidanza già avanzata e ora dovrà sicuramente fermarsi per il tempo necessario.

Ci auguriamo di rivedere quanto prima Ilenia Lazzarin sui nostri teleschermi, nel frattempo anche noi di Tv Soap facciamo tantissimi auguri a lei e a suo marito Roberto Palmieri.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Un posto al sole e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni di Un posto al sole SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.