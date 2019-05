Verissimo

Domani (2 febbraio 2019) assisteremo su Canale 5 ad una nuova puntata di Verissimo, il talk show pomeridiano del sabato condotto da Silvia Toffanin. Nel comunicato della trasmissione si parla degli ospiti che animeranno il programma questa settimana. Eccoli.

Sabato 2 febbraio, alle 16.00 su Canale 5, appuntamento con Verissimo. Sarà ospite del talk show Fabio De Luigi, tra pochi giorni al cinema con la commedia Dieci giorni senza mamma.

A Verissimo una coppia da copertina, quella formata dall’ex nuotatore della Nazionale Italiana Filippo Magnini e la show girl Giorgia Palmas.

Per la prima volta in studio il volto della scienza in tv: Roberto Giacobbo, in onda su Retequattro con il programma Freedom – Oltre il confine.

E ancora, si racconteranno: l’attrice spagnola Rocìo Muñoz Morales, Stefano Bettarini e Matilde Brandi.